Американская мечта: родители в США нанимают детям репетиторов по видеоиграм

«Папа, папа, а можно я пойду с ребятами мяч погоняю?» «Нет, сынок, у тебя через полчаса занятие. Давай, запускай Playstation. Домашку сделал?» Примерно так представляется жизнь в американской семье, где родители наняли ребенку репетитора по видеоиграм.

Свою историю ABC рассказал американец Пол Ракович, который оплачивает двум детям удаленные уроки с про-геймером и сам их с удовольствием слушает:

«Время, которое мы можем проводить с детьми, очень ограничено — тем более, учитывая работу. Я иногда смотрел, как они играют, и подумал: надо попробовать. Когда я проявляю интерес к их увлечениям, это помогает сблизиться. Это не единственное, чем мы занимаемся вместе, но, конечно, я не ожидал, что видеоигры станут такой большой историей. Я бы, конечно, предпочел, чтобы мы играли в гольф».

Но играть приходится в Fortnite: сейчас это одна из самых популярных онлайн-игр у западной да и у российской молодежи. Бегаешь по острову, собираешь ресурсы, строишь базу, изощренно избавляешься от персонажей своих друзей. Цены на онлайн-уроки с преподавателем в пересчете на рубли — тысяча-полторы. Есть даже специальные сайты — агрегаторы преподавателей по видеоиграм, все, как у настоящих репетиторов.

Как бы ни казалось на первый взгляд, это не совсем пустая трата денег, говорит ведущая телешоу Good Morning America Дебора Робертс:

«Некоторые родители, которые сорят деньгами, нанимая репетиторов по Fortnite, говорят, что они инвестируют в будущее детей. Хотите верьте, хотите нет, но многие колледжи сегодня выделяют бесплатные места под профессиональных геймеров. А еще, призовой фонд следующего чемпионата по Fortnite составит — внимание! — 100 млн долларов. Так что там крутятся большие деньги — если ты лучший из лучших».

В сущности, ничего страшного не происходит. Видеоигры не единственное хобби, которому дети учатся с репетитором. Живут же как-то преподаватели по жонглированию или уличной магии — хотя эти навыки тоже имеют почти нулевую реальную ценность, разве что повыпендриваться перед сверстниками.

Что же до маловероятной карьеры про-геймера и многомиллионных выигрышей — ну, тогда и в футбольную секцию детей можно не отдавать: вероятность попасть в сборную примерно такая же. Да и вообще, как можно осуждать родителя, который проводит время со своими детьми, вместе занимаясь их любимым делом.