Ещё
Родители начали нанимать своим детям тренеров по Fortnite
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родители начали нанимать своим детям тренеров по Fortnite 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Сотрудники The Wall Street Journal обратили внимание на необычные происшествия по всему миру, связанные с родителями относительно маленьких детей и Fortnite. Нет, они не пытаются бороться с интересами своих подопечных, даже наоборот — заинтересованы в их высокой результативности.
Некоторые дети, как утверждают родители, сильно напряжены из-за скромных успехов среди знакомых в королевской битве Epic Games, поэтому для них нанимают специальных тренеров. Их основной задачей стало улучшение «успеваемости» ребёнка в Fortnite.
Мать 10-летнего мальчика Элли Хикс, оплатившая четырёхчасовую онлайновую тренировку сына за 50 долларов, утверждает, что в школе её ребёнок под постоянным давлением. Он должен не просто играть в Fortnite, но и быть успешным в этом деле. Сам молодой геймер надеется, что его знакомые не узнают, как ему удалось настолько успешным в игре — боится быть обвинённым в читерстве.
Другой интересный пример: отец двух сыновей решил нанять тренера для себя. Он играл в Fortnite настолько плохо, что ощущал себя настоящей обузой для детей, поэтому решился улучшить свои навыки благодаря сторонним экспертам. 11-летний Эллиот не оценил старания отца, выразив опасение, что теперь его папа будет успешнее его — ребёнка такой расклад не обрадовал.
В среднем один час тренировки стоит около 15-20 долларов, однако обычно родители берут либо несколько занятий, либо многочасовое обучение.
Тренеры за работой
Игромания.ру: последние новости
Мультиплеер в Stardew Valley появится совсем скоро Mail.ru и Black Star Wear запустили линию одежды по мотивам Warface Mail.ru и Black Star Wear выпустили линию одежды по мотивам Warface
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 признаков того, что старость уже наступила36
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана13
Что делать, если подавились, а помочь некому
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Однополые браки знаменитостей6
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение