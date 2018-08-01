Родители начали нанимать своим детям тренеров по Fortnite

Сотрудники The Wall Street Journal обратили внимание на необычные происшествия по всему миру, связанные с родителями относительно маленьких детей и Fortnite. Нет, они не пытаются бороться с интересами своих подопечных, даже наоборот — заинтересованы в их высокой результативности.

Некоторые дети, как утверждают родители, сильно напряжены из-за скромных успехов среди знакомых в королевской битве Epic Games, поэтому для них нанимают специальных тренеров. Их основной задачей стало улучшение «успеваемости» ребёнка в Fortnite.

Мать 10-летнего мальчика Элли Хикс, оплатившая четырёхчасовую онлайновую тренировку сына за 50 долларов, утверждает, что в школе её ребёнок под постоянным давлением. Он должен не просто играть в Fortnite, но и быть успешным в этом деле. Сам молодой геймер надеется, что его знакомые не узнают, как ему удалось настолько успешным в игре — боится быть обвинённым в читерстве.

Другой интересный пример: отец двух сыновей решил нанять тренера для себя. Он играл в Fortnite настолько плохо, что ощущал себя настоящей обузой для детей, поэтому решился улучшить свои навыки благодаря сторонним экспертам. 11-летний Эллиот не оценил старания отца, выразив опасение, что теперь его папа будет успешнее его — ребёнка такой расклад не обрадовал.

В среднем один час тренировки стоит около 15-20 долларов, однако обычно родители берут либо несколько занятий, либо многочасовое обучение.

Тренеры за работой