Глава Минкомсвязи призвал заменить свидетельство о рождении электронной записью

Глава Минкомсвязи России Константин Носков заявил, что свидетельство о рождении ребенка в России необходимо заменить электронной записью. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время при рождении ребенка родителям необходимо получить различные документы.

Он также подчеркнул, что данный процесс необходимо «сгладить» и при рождении ребенка выдавать электронную запись, вместо свидетельства о рождении.

Носков добавил, что средства материнского капитала должны зачисляться сразу на карту.