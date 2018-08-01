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Глава Минкомсвязи призвал заменить свидетельство о рождении электронной записью
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Глава Минкомсвязи призвал заменить свидетельство о рождении электронной записью 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минкомсвязи России Константин Носков заявил, что свидетельство о рождении ребенка в России необходимо заменить электронной записью. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время при рождении ребенка родителям необходимо получить различные документы.
Он также подчеркнул, что данный процесс необходимо «сгладить» и при рождении ребенка выдавать электронную запись, вместо свидетельства о рождении.
Носков добавил, что средства материнского капитала должны зачисляться сразу на карту.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит законопроект, которым предусматривается сокращение срока выдачи сертификата на материнский капитал вдвое.
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