Минпросвещения рекомендует ограничить детей от компьютера

Детям нельзя проводить за компьютером больше трех часов в день. Такие рекомендации министерство просвещения направило в регионы для распространения в школах и семьях. Об этом сообщает информационный портал «Известия».

Для полного взаимопонимания в семье, специалисты ведомства также советуют оформить с подростками письменное соглашение, где должны быть прописаны все условия пользования гаджетами. Самое главное — установить точный лимит времени, обязательно менее трёх часов. Пока ребенок занят компьютерными играми, специалисты не рекомендуют его кормить. По мнению экспертов, это может вызвать дополнительную пищевую зависимость. Все эти меры специалисты ведомства считают необходимыми, чтобы уберечь детей от неконтролируемой тяги к интернету.

Также очень важно заполнять досуг ребенка, чтобы отвлекать его от возможных соблазнов. Иначе ему будет казаться, что жизнь интереснее там, где большинство его друзей — в социальных сетях. Взрослым стоит не подавать дурной пример и самим ограничивать свое пребывание в интернет-пространстве. Также рекомендуется договориться с подростком о том, чтобы родители знали логин и пароль и имели постоянный доступ к страницам их детей в социальных сетях.