Ещё
Минпросвещения рекомендует ограничить детей от компьютера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минпросвещения рекомендует ограничить детей от компьютера 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Детям нельзя проводить за компьютером больше трех часов в день. Такие рекомендации министерство просвещения направило в регионы для распространения в школах и семьях. Об этом сообщает информационный портал «Известия».
Для полного взаимопонимания в семье, специалисты ведомства также советуют оформить с подростками письменное соглашение, где должны быть прописаны все условия пользования гаджетами. Самое главное — установить точный лимит времени, обязательно менее трёх часов. Пока ребенок занят компьютерными играми, специалисты не рекомендуют его кормить. По мнению экспертов, это может вызвать дополнительную пищевую зависимость. Все эти меры специалисты ведомства считают необходимыми, чтобы уберечь детей от неконтролируемой тяги к интернету.
Также очень важно заполнять досуг ребенка, чтобы отвлекать его от возможных соблазнов. Иначе ему будет казаться, что жизнь интереснее там, где большинство его друзей — в социальных сетях. Взрослым стоит не подавать дурной пример и самим ограничивать свое пребывание в интернет-пространстве. Также рекомендуется договориться с подростком о том, чтобы родители знали логин и пароль и имели постоянный доступ к страницам их детей в социальных сетях.
САРАТОВ24: последние новости
"Роскачество" не нашло в продаже ни одного спелого арбуза В реке под Вольском нашли тело утонувшей шестилетней девочки Саратовские подростки всё чаще увлекаются косплеем и перевоплощаются в героев аниме
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 признаков того, что старость уже наступила36
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана13
Что делать, если подавились, а помочь некому
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Однополые браки знаменитостей6
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение