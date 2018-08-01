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Крисси Тейген шокировала послеродовой фигурой
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Крисси Тейген шокировала послеродовой фигурой 

Russianshowbiz.info 43 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Крисси Тейген решила доказать своим поклонникам, что звезды — обычные люди.
Супруга известного артиста Джона Ледженда родила второго ребенка всего несколько месяцев назад, но уже решила показать в Инстаграм свое «новое тело», которое не то, чтобы шокировало многих, но дало понять подписчикам звезды, что даже супер-модели не всегда быстро возвращают себе дородовую форму.
Тейген призналась, что растяжки, шероховатая кожа и выпирающий живот — то, что не позволяет ей сейчас чувствовать уверенность в себе. Крисси не нравится ее новая фигура и ее очень расстраивает тот факт, что она не входит в число людей, которые после рождения ребенка могут похвастаться красивыми изгибами.
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