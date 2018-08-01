«Не думали быть настолько многодетными»: папа, мама и 14 детей из Перми стали «Семьей года» в России

Семья Ощепковых любит участвовать в конкурсах

Семья пермяков победила во всероссийском конкурсе «Семья года». Павел и Анастасия Ощепковы живут в микрорайоне Закамск и воспитывают 14 детей. Двое из них кровные, остальные — приемные. 59.ru пообщался в Ощепковыми, и узнал, почему они решили стать многодетными, и как находят время для участия в конкурсах.

Конкурс проходил в заочном формате, его региональному жюри нужно было отправить презентацию. В ней семья должна была рассказать, как живет, чем увлекается. Потом, с характеристикой от регионального министерства социального развития заявка пересылалась в Москву — уже на федеральный этап.

Ощепковы стали лидерами в крае, а потом и лучшими в России в номинации «Многодетная семья» (также на конкурсе оценивали молодые и сельские семьи, семьи, где хранят традиции). О своей победе они узнали от корреспондента 59.ru.

Семья Анастасии и Павла такая большая, что часто не может поместиться на одной фотографии

— А в каком конкурсе? Мы много где участвуем, — говорит мама Анастасия Ощепкова. — В «Семье года»? Значит, осенью поедем на награждение. А вообще мы много где участвуем, детям важно показать, что у них есть мама, папа, братья и сестры, продемонстрировать свои таланты.

Почти все дети Анастасии и Павла — приемные. Они забрали их из центров помощи детям (учреждений, где живут ребята, оставшиеся без родительской заботы). Выбирали тех, кто постарше.

— Мы не брали малышей. Самому младшему нашему приемному сыну на момент переезда к нам было девять лет, — рассказала Анастасия. — Давать ласку и тепло взрослым ребятам — наше с мужем сознательное решение. Обычно таким детям мало кто решается стать родителями: боятся, что прошлый негативный опыт не даст им стать счастливой семьей. Мы не побоялись, и не жалеем. Хотя мы совсем не планировали становиться настолько многодетными. Думали, возьмем одного ребенка, и на этом остановимся. Но однажды в больнице познакомились с 16-летней девушкой из детдома, подружились, и она захотела жить с нами. Мы не смогли отказать. Остальные дети появились как-то легко, мы и сами не заметили, как их стало много.

Ощепковы-старшие не только воспитывают детей, но и ведут бизнес

Несмотря на то, что дети отнимают у Ощепковых много времени и сил, они умудряются вести бизнес.

— Мой муж владеет компанией, которая проверяет людей на детекторе лжи, он полиграфолог. Я психолог в этой фирме, — рассказывает Анастасия. — Стараемся строить свой график так, чтобы получалось все совмещать.

Ощепковы — не первая семья из Прикамья, которая побеждает на конкурсе «Семья года». В прошлом году награду получили Гатаулины-Плотниковы из Кудымкара, а в 2016 году — Казаковы из Добрянского района.