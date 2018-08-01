Мадонна: если мой сын станет следующим Роналду, это будет вишенка на торте

Известная американская певица Мадонна , которая переехала в Лиссабон и отдала своего приёмного сына в футбольную академию «Бенфики», рассказала о решении переехать в Европу, а также о том, какого быть матерью начинающего футболиста.

«Моё решение с переездом в Европу связано с тем, что в Америке уровень футбола ниже, чем в остальном мире. Я почувствовала, что нам необходимы перемены. А ещё я хотела уехать из Америки, которая сейчас, как вы знаете, переживает не лучшие времена.

Каждая женщина, которая является матерью футболиста знает, что жизни ей просто не видать. Ведь всё меняется каждую неделю, в том числе и место проведения матчей, которые проходят то в твоём городе, то — нет. Просто невозможно что-то запланировать.