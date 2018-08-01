Ещё
Мадонна: если мой сын станет следующим Роналду, это будет вишенка на торте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мадонна: если мой сын станет следующим Роналду, это будет вишенка на торте 

Чемпионат.com 1 час назад
Известная американская певица Мадонна, которая переехала в Лиссабон и отдала своего приёмного сына в футбольную академию «Бенфики», рассказала о решении переехать в Европу, а также о том, какого быть матерью начинающего футболиста.
«Моё решение с переездом в Европу связано с тем, что в Америке уровень футбола ниже, чем в остальном мире. Я почувствовала, что нам необходимы перемены. А ещё я хотела уехать из Америки, которая сейчас, как вы знаете, переживает не лучшие времена.
Каждая женщина, которая является матерью футболиста знает, что жизни ей просто не видать. Ведь всё меняется каждую неделю, в том числе и место проведения матчей, которые проходят то в твоём городе, то — нет. Просто невозможно что-то запланировать.
Если вдруг получится так, что кто-нибудь из моих детей станет следующим Пикассо или Криштиану Роналду, то здорово. Это была бы вишенка на торте», — цитирует 59-летнюю певицу Vogue Italia.
Чемпионат.com: последние новости
Вопросы о детских секциях. Стоит ли отдавать ребёнка в секцию и как выбрать Тренды в фитнесе. Аэростретчинг. Тренировка в невесомости Игроки "Рубина" подарили праздник воспитанникам казанских детских домов
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчинам станет легче распознавать силиконовую грудь6
20 признаков того, что старость уже наступила49
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана26
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Однополые браки знаменитостей6
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение