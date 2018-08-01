Мадонна рассказала о сложностях в жизни мамы начинающего футболиста

Известная американская певица Мадонна рассказала, каково это — растить сына-футболиста. Поп-дива переехала в столицу Португалии Лиссабон, где отдала своего приемного сына Давида в футбольную школу «Бенфики».

«Мой сын, которому в сентябре исполнится 13, уже давно хотел стать профессиональным футболистом. Я отчаянно пыталась отдать его в лучшие академии к лучшим тренерам, но в Америке уровень футбола гораздо ниже, чем в остальном мире.

Я видела его разочарование, и подумала, что сейчас подходящее время уехать. Почувствовала, что нам нужны перемены. Я хотела уехать из Америки, которая сейчас переживает не лучшие времена.

Каждая женщина, которая является мамой футболиста знает, каких усилий это требует. Жизни толком-то и нет, ведь все меняется каждую неделю — меняется место проведения игр, расписание. Запланировать что-то невозможно, а потом еще чувствуешь себя виноватой за то, что другим детям уделяешь меньше внимания, да и себе!