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Мадонна рассказала о сложностях в жизни мамы начинающего футболиста
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Мадонна рассказала о сложностях в жизни мамы начинающего футболиста 

SPORT24.ru 1 час назад
Известная американская певица Мадонна рассказала, каково это — растить сына-футболиста. Поп-дива переехала в столицу Португалии Лиссабон, где отдала своего приемного сына Давида в футбольную школу «Бенфики».
«Мой сын, которому в сентябре исполнится 13, уже давно хотел стать профессиональным футболистом. Я отчаянно пыталась отдать его в лучшие академии к лучшим тренерам, но в Америке уровень футбола гораздо ниже, чем в остальном мире.
Я видела его разочарование, и подумала, что сейчас подходящее время уехать. Почувствовала, что нам нужны перемены. Я хотела уехать из Америки, которая сейчас переживает не лучшие времена.
Каждая женщина, которая является мамой футболиста знает, каких усилий это требует. Жизни толком-то и нет, ведь все меняется каждую неделю — меняется место проведения игр, расписание. Запланировать что-то невозможно, а потом еще чувствуешь себя виноватой за то, что другим детям уделяешь меньше внимания, да и себе!
Мне многие говорят: «Твой сын должен стать футболистом». Я всегда отвечаю: «Нет». Я лишь хочу, чтобы мои дети были любящими и ответственными людьми, вот и все. Это для меня самое важное. А если вдруг станет так, что кто-нибудь из них станет следующим Пикассо или Криштиану Роналду, то здорово, но это не самоцель, а лишь вишенка на торте», — цитирует Мадонну Vogue Italia.
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