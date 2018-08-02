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«Идеальный день отдыха»: Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном
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«Идеальный день отдыха»: Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок с сыном Платоном во время занятия йогой на свежем воздухе.
Сейчас Ксения Собчак и ее семья отдыхают на Сардинии. Политик не забывает делиться с фолловерами яркими снимками и рассказывать, чем занимается в течение дня. В числе прочих активностей Ксения обожает йогу — что она и продемонстрировала на новом фото, на котором также запечатлен ее сын Платон.
«Я в сложнейшей асане, но Платон тоже не отстает! Вообще, идеальный день отдыха это секс, йога, массаж, паста «Норма», хорошая книжка и обьятия сына и ужин с любимыми друзьями!» — заявила Собчак в подписи к снимку (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред).
Некоторые из подписчиков Ксении восхитились ее невероятной силой воли и отметили, что ей удается сохранять отличную форму. Другая порция шутливых комментариев относилась к тому, что в идеальном дне почему-то не упомянут муж: «А что, супруг в идеальный выходной не вписывается? Про него ни слова… Секс ни о чем не говорит. Может, вообще не с ним еще», «Максим не упомянут ни в одной категории удовольствий!».
Фото и видео: Instagram
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