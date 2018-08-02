Ксения Собчак показала, как сын вместе с ней занимается йогой

Мальчик начал повторять движения мамы.

Телеведущая, журналист и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак все чаще делится видео и фото с участием единственного сына Платона. Мальчику уже 1 год и 8 месяцев, и он постоянно радует маму своими новыми достижениями. Ксения Собчак даже начала брать его на занятия по йоге. И, кажется, ребенок уже начал повторять за мамой.

Так, несколько часов назад звезда поделилась снимком, сделанных во время занятия йогой в одном из отелей Италии. Кадр пойман очень удачно. На фото видно, когда Ксения встала в позе «собака мордой вниз с поднятой ногой», Платон тоже поднял ногу. В результате поза ребенка стала похожей на ту, которую делает его мама. Хотя, скорее всего, ребенку просто захотелось перелезть через ограждение. И если пока Платон вряд ли осознает свои действия, пример мамы, следящей за своим здоровьем и фигурой, может положительно сказаться в будущем.

Я в сложнейшей асане, но Платон тоже не отстает! Вообще, идеальный день отдыха это секс, йога, массаж, паста «Норма», хорошая книжка и объятия сына и ужин с любимыми друзьями!

— подписала фото Ксения Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

1 Авг 2018 в 11:21 PDT Напомним, 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. Звездная пара живет вместе в официальном браке с 2013 года. Новорожденный мальчик стал первым ребенком Ксении Собчак, а потому в прошлом году к ней было приковано особое внимание СМИ и публики. Пара периодически делится моментами семейного счастья. Однако обычно лицо мальчика звездные родители не показывают. Даже на новых фотографиях с отпуска лицо Платона либо затемнено, либо показано, но в профиль.

Лишь некоторое время назад Максим Виторган показал лицо Платона. Вскоре видео было удалено из соцсети. Вероятно, пост появился в Instagram случайно. Или, возможно, знаменитый отец разместил его, не посоветовавшись с женой.

Чуть позже сама Ксения Собчак разместила пост в Instagram, на котором лицо Платона можно увидеть сбоку. Ее подписчики тут же начали решать, на кого больше похож малыш — на папу или на маму.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

15 Апр 2018 в 9:09 PDT Фото: Instagram / @xenia_sobchak