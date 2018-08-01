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«Слезы текут от этого ролика»: Дмитрий Тарасов показал откровенное видео появления дочери на свет
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«Слезы текут от этого ролика»: Дмитрий Тарасов показал откровенное видео появления дочери на свет 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
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Реальные истории: как проходят роды и беременность в разном возрасте?Рождение ребенка после тридцати или сорока лет уже не кажется чем-то скандальным или удивительным. Очень юные и уже зрелые мамы согласились рассказать нашему корреспонденту о том, чем роды в двадцать отличаются от родов в сорок. А врач высказал мнение о родах после 50. Момент, когда появляется наследница спортсмена на свет, запечатлел оператор. Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов были рядом от момента схваток до первого вздоха их дочери. Футболист поддерживал супругу, оберегал ее и будущего ребенка.
«Секунды, когда жизнь меняется навсегда», — подписал нежный, трогательный ролик Дмитрий Тарасов. К этой видеозаписи любые комментарии действительно будут излишни.
Поклонники пришли в восторг от ролика. «Я плачу», «Слезы текут от таких видео», «Сколько нежности, счастья в глазах мамы и папы. Здоровья малышке!», — в первые же минуты прокомментировали подписчики футболиста.
Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями девочки, имя которой они пока не сообщили. Для футболиста наследница стала вторым ребенком, для его избранницы — первым. Сейчас супруге футболиста помогает одна из ее младших сестер. Анастасия, правда, утверждает, что старается по максимуму делать все сама. «За эти три недели я ни разу не пожалела ни о чем. Пугали бессонными ночами, послеродовой депрессией и тем, что ничего не буду успевать. Каков итог? Все просто супер», — поведала молодая мама.
https://www.instagram.com/p/Bl8pIsDnzrL/?taken-by=tarasov23
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