«Слезы текут от этого ролика»: Дмитрий Тарасов показал откровенное видео появления дочери на свет

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Реальные истории: как проходят роды и беременность в разном возрасте?Рождение ребенка после тридцати или сорока лет уже не кажется чем-то скандальным или удивительным. Очень юные и уже зрелые мамы согласились рассказать нашему корреспонденту о том, чем роды в двадцать отличаются от родов в сорок. А врач высказал мнение о родах после 50. Момент, когда появляется наследница спортсмена на свет, запечатлел оператор. Анастасия Костенко Дмитрий Тарасов были рядом от момента схваток до первого вздоха их дочери. Футболист поддерживал супругу, оберегал ее и будущего ребенка.

«Секунды, когда жизнь меняется навсегда», — подписал нежный, трогательный ролик Дмитрий Тарасов. К этой видеозаписи любые комментарии действительно будут излишни.

Поклонники пришли в восторг от ролика. «Я плачу», «Слезы текут от таких видео», «Сколько нежности, счастья в глазах мамы и папы. Здоровья малышке!», — в первые же минуты прокомментировали подписчики футболиста.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями девочки, имя которой они пока не сообщили. Для футболиста наследница стала вторым ребенком, для его избранницы — первым. Сейчас супруге футболиста помогает одна из ее младших сестер. Анастасия, правда, утверждает, что старается по максимуму делать все сама. «За эти три недели я ни разу не пожалела ни о чем. Пугали бессонными ночами, послеродовой депрессией и тем, что ничего не буду успевать. Каков итог? Все просто супер», — поведала молодая мама.

https://www.instagram.com/p/Bl8pIsDnzrL/?taken-by=tarasov23