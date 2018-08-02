Тарасов в подробностях показал роды Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов обнародовал видео из роддома, где появилась на свет его дочь от модели Анастасии Костенко . В ролике показано, как супруга спортсмена готовится к рождению ребенка и даже сам процесс.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями10 июля. Девочка появилась на свет в подмосковном «Лапино». Сообщалось, что появление малыша в элитном роддоме обошлось паре минимум в миллион рублей. Малышке уже полтора месяца, однако до сих пор неизвестно, как счастливые родители назвали дочь.

А сейчас на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий обнародовал видео, на котором запечатлен этот волшебный момент появления на свет ребенка. В ролике Дмитрий, облаченный в зеленый халат, оказывает поддержку мучающейся, но старательно улыбающейся Анастасии. Переживающая схватки, модель ходит с мужем по коридору клиники и отмокает в ванне. Более того, на видео есть кадр, как кричащую новорожденную, едва появившуюся на свет, кладут на живот Костенко. «Секунды, когда жизнь меняется навсегда», — подписал ролик Тарасов.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Нашлись комментаторы, которые сочли видео слишком откровенным. «Очень мило 💔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Какое трогательное видео, до слез и мурашек✨Таинство ✨С рождением доченьки и пусть она будет счастливой», «Но это конечно перебор! Хорошо хоть не показали как ребёнок выходит. Ужас», «Я заплакала от переполнения нежности!», «Зачем выставлять», «Джигурда отдыхает», «Счастья вам ребята ради этого стоит жить🙏🙏🙏❤️здоровья малышке и много много радости! берегите друг друга», — высказали мнение комментаторы.