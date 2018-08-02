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Дочь Кэтрин Зета-Джонс затравили из-за возраста отца
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Дочь Кэтрин Зета-Джонс затравили из-за возраста отца 

Russianshowbiz.info 51 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
14-летняя Кэрис в сентябре появится на обложке одного из авторитетных издательств. В откровенном интервью девочка рассказала, как ей живется под пристальным вниманием средств массовой информации.
Многие считают, что дочь таких Голливудских звезд, как Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, должна быть довольна своей удавшейся жизнью. Но девушка призналась, что натерпелась издевательств из-за возраста своего знаменитого отца. Когда 73-летний актер забирал Кэрис из школы, ее одноклассники шутили: «Вон твой дедушка приехал за тобой». Наследница звездной четы призналась, что раньше все время хотела избавиться от прославленной фамилии, чтобы ее не воспринимали, как еще одного ребенка знаменитостей.
Сейчас Кэрис уже стала многообещающей актрисой, но она стремится показать, что усердно трудится, а не получает все желаемое только за счет родителей: «Меня очень беспокоит то, как люди относятся к моему труду. Многие не понимают, что я много работаю. Мне постоянно приходится доказывать окружающим — я не просто дочь своих родителей».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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