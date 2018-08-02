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Челябинские спасатели спасли ребенка, которого на матрасе унесло от берега
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Челябинские спасатели спасли ребенка, которого на матрасе унесло от берега 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг — РИА Новости. Спасатели транспортировали на берег из озера Мулдаккуль (Республика Башкортостан) семилетнего мальчика, которого на надувном матрасе унесло далеко от берега, сообщила в четверг пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.
По данным пресс-службы, спасатели магнитогорского отряда поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области 1 августа в 18.15 (16.15 мск) выезжали искать 7-летнего мальчика, которого отнесло ветром на надувном матрасе на середину озера Мулдаккуль.
"Спасатели на лодке поплыли на указанный очевидцами участок. Примерно на середине озера был обнаружен надувной матрас, но ребенка там не было. Спасатели продолжили поиски и в 300 метрах от матраса заметили мальчика, барахтающегося в воде. Благодаря надувным нарукавникам ребенок не утонул", — говорится в сообщении.
Мальчика вытащили из воды и в лодке доставили на берег, он в состоянии шока и дрожал, уточняется в сообщении. Его посадили в автомобиль спасателей, включили печку, переодели в сухую одежду, после чего его осмотрела бригада скорой помощи, добавляется в сообщении. Позже мальчик был передан родственникам, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба.
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