Ребенка унесло на надувном матрасе на середину озера под Магнитогорском

Спасатели Магнитогорского отряда выезжали на поиски 7-летнего мальчика, которого унесло на надувном матрасе.

Инцидент произошёл вечером 1 августа на озере Мулдаккуль в Абзелинском районе Башкирии в 15 километрах от Магнитогорска. Спасатели на моторной лодке выдвинулись к центру водоёма, где обнаружили матрас, однако ребёнка на нём не было. Мальчика нашли метрах в 300, барахтающимся в воде. Он не утонул только благодаря надувным нарукавникам.

«Мальчишку вытащили из воды, погрузили в лодку и отвезли на берег. Ребёнок был в состоянии шока и сильно дрожал. Его тут же посадили в машину спасателей, включили печку и переодели в сухую одежду», — рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

После этого мальчика передали родственникам. Реакции со стороны надзорных ведомств пока не поступало. Не исключено, что вскоре последует доследственная проверка по факту оставления ребенка в опасности.