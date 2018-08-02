Принимать на ночь: 9 лучших книг, которые создадут ребенку «сонное» настроение

Что почитать с ребенком перед сном, чтобы поймать спокойное настроение.

Родители готовы пойти на многое, чтобы ребенок ложился спать каждый день в одно и то же время и сразу засыпал. Чтобы быстрее наладить этот процесс, консультанты по детскому сну советуют не только соблюдать режим, но и ввести сонный ритуал — определенные повторяющиеся изо дня в день действия, которые сообщают малышу, что дело идет ко сну.

Это может быть купание, расслабляющий массаж, минуты нежности с родителями или чтение спокойной, уютной книги. Именно о таких книгах мы рассказываем в нашей новой подборке.

«14 лесных мышей. Колыбельная», Ивамура Кадзуо

Издательство «Самокат»

Для детей от 1,5 до 10 лет «14 лесных мышей. Колыбельная» — шестая книга японского художника Ивамура Кадзуо, которая вышла на русском языке в издательстве «Самокат». Каждая книга показывает один эпизод из жизни большой и дружной мышиной семьи.

На этот раз художник во всех подробностях описывает (а точнее обрисовывает), как мышата готовятся ко сну после тяжелого трудового дня.

Они все вместе кашеварят на кухне, потом купаются, ужинают, вместе при пламени свечи делятся историями, которые произошли с ними за день. Затем дети умываются, надевают пижамы и слушают, как мама и бабушка по очереди читают книжку и поют колыбельную.

«Колыбельная» Ивамура Кадзуо — книга про умиротворение, счастье простых радостей, про безграничное принятие и настоящую любовь родителей к детям, детей к родителям, братьев и сестер и ко всему, что нас окружает.

Здесь почти нет текста, но это не особо важно. Все пространство заполняют детальные иллюстрации, которые можно с удовольствием рассматривать перед сном и сочинять по ним собственные истории.

«Баю-бай, до утра!», Кассандра Вебб

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Для детей от 1 до 5 лет В этой книге, адресованной малышам от года до пяти лет, обыгрывается ритуал отхода ко сну. Мама пытается уложить в кровать заигравшегося сына, а тот продолжает веселиться и в шутку по очереди укладывает в постель домашних питомцев, старшего и младшего братьев, свои игрушки.

Малыш не желает успокаиваться и твердит им: «Засыпай вместо меня». В это время мама ходит за ним, спокойно повторяя: «Спать пора, стоп игра, баю-бай до утра!»

Когда очередь доходит до большого плюшевого медведя, которого мальчик тоже хочет уложить в постель вместо себя, мудрая мама сообщает, что мишке будет скучно спать одному. Малыш после недолгих размышлений соглашается составить лохматому другу компанию.

«Баю-бай, до утра!» — история от австралийской писательницы и мамы троих детей Кассандры Вебб. Нежные иллюстрации Аманды Фрэнси и очень простой перевод Анастасии Орловой , одного из немногих российских поэтов, пишущих для детей от 0 до 3-х, делают эту книжку прекрасным помощником в укладывании дошкольников.

Также в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» недавно вышли по-настоящему «сонные» сказки «Кролик, который хочет уснуть» и «Слоненок, который хочет уснуть» от психолога-бихевиориста Карла-Йохана Эрлина. Эти добрые сказки, в которых автор использовал специальные медитативные техники, помогают ежедневно засыпать тысячам детей по всему миру и собирают хвалебные отзывы родителей.

«Медведю пора спать», Бонни Беккер

Издательство «Поляндрия»

Для детей от 2 до 8 лет Любите ли вы звать к себе в гости друзей? А оставлять их на ночь? Герой этой книги, большой и невероятно симпатичный медведь, вроде бы любит гостей, но когда к нему заявляется мышонок (а он именно заявляется!) и собирается переночевать, мишка напрягается. Еще бы! Ведь у него есть один пунктик: когда он засыпает, в доме должна быть абсолютная тишина.

Конечно же, в эту ночь, когда у медведя ночует мышонок, все идет наперекосяк…

Тем лучше для читателей. Все, что происходит ночью с друзьями, настолько уморительно, что вы будете долго хохотать, держась за животики.

Советуем читать эту книгу именно на ночь. Поначалу может показаться, что сюжет слишком динамичен для вечернего чтения, но, заверяем вас, что все в порядке. Эта книга подходит для создания сонного настроения.

«Спокойной ночи, Карлхен!», Ротраут Сюзанна Бернер

Издательство «Мелик-Пашаев»

Для детей от 1 до 3-4 «Спокойной ночи, Карлхен» — еще одна книга о вечерней рутине, которая не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Ее автор Ротраут Сюзанна Бернер, обладательница многих престижных наград в области детской иллюстрации, рассказывает в картинках о жизни одной кроличьей семьи.

Сюжет книги поймет даже годовалый ребенок: папа-кролик укладывает маленького Карлхена спать и придумывает для этого забавную игру.

Он сажает Карлхена в «тапочковый» поезд и отправляется в небольшое путешествие по дому, конечная цель которого — мягкая кровать, готовая принять маленького кролика в свои мягкие объятия.

Пару остановок на вечерний перекус, прощание с мамой, вечернее умывание — и вот Карлхен уже готов ко сну. Впрочем, как и ваш ребенок, который будет с удовольствием подражать Карлхену, если вы последуете примеру его папы и сделаете игру в «тапочковый» поезд частью вашего сонного ритуала.

«Медвежонок», Минарик Элси Хоумланд

Издательство «Розовый жираф»

Для детей 4-6 лет Нежная, спокойная книга о медвежонке, его играх и мечтах. О том, как здорово бывает поделиться и первым, и вторым с родной душой. Что бы ни делал медвежонок, мама, мудрая и любящая, всегда его поддерживает и дает ему право исследовать мир самостоятельно.

Прекрасная книга для чтения вслух и для самостоятельного чтения младшими школьниками. Убаюкивающая и располагающая к неспешным семейным вечерам.

«100 стихов на ночь»

Издательство «Росмэн»

Для детей 2-8 лет Если ваш ребенок любит слушать стихи и сам регулярно занимается рифмоплетством, обязательно возьмите на заметку книгу «100 стихов на ночь».

Если ваш ребенок любит слушать стихи и сам регулярно занимается рифмоплётством, обязательно возьмите на заметку книгу «100 стихов на ночь».

100 стихотворений — по одному на каждый день — помогут настроиться на спокойный лад и подготовиться к самым сладким сновидениям.

«Что бы ни случилось», Деби Глиори

Издательство «Поляндрия»

Для детей 1-5 лет Издательство «Поляндрия» переиздало одну из самых трогательных книжек-картинок про безусловное принятие родителем своего ребенка. Сюжет знаком каждой семье. Маленький лисенок ужасно расстраивается, что на него не обращают внимания, и принимается крушить все вокруг… Тут приходит Большой лис и спрашивает, что же расстроило его малыша, на что лисенок сетует: «Таких злых малышей не любит никто на свете».

Большой обнимает своего кроху, и лисенок еще некоторое время испытывает его доверие и любовь вопросами.

Он интересуется, будет ли Большой лис любить его, если он превратится в медведя, противную злую букашку или зубастого крокодила.

Каждый раз Большой лис кивает, еще крепче прижимает к себе лисенка и отвечает: «Я буду любить тебя все равно».

Книжка будто светится счастьем и теплом, отлично подойдет для чтения на ночь. Она поможет избавиться от тревожности, напитает ребенка уверенностью и спокойствием. Картинки, которые сопровождают текст, — очень нежные и не оставят равнодушными ни одного читателя.

Будьте готовы, что в конце аккуратно и бережно автор затрагивает философскую тему. Лисенок спрашивает, что будет с любовью, когда нас не станет. Большой лис не теряется и сравнивает любовь со светом звезд, который никогда не умирает.

«Викинг Таппи и подушка волшебных снов», Марцин Мортка

Иллюстрации — Марта Курчевская

Издательство «АСТ», редакция «Вилли Винки»

Для детей от 4-9 лет Знакомьтесь, это Таппи — самый очаровательный викинг на свете. Он живет в дремучем лесу и дружит со всеми местными обитателями. Уверены, что он обязательно понравится вашему маленькому читателю. Чего только стоят смеющиеся глаза Таппи и огромная рыжая борода, под которой прячется добрая, немного застенчивая улыбка.

А еще Таппи всегда готов прийти на помощь и с большой отдачей участвует в делах своих лесных друзей.

Советуем книгу для дошкольников от 4-5 лет и для детей младшего школьного возраста. 10 жизнеутверждающих рассказов отлично подойдут для размеренного чтения на ночь.

«Я не сонный!», Джонатан Ален

Издательство Clever

Для детей 1-4 лет Маленький совенок сидит на ветке и клюет носом. Он вот-вот заснет… но кричит: «Я не сонный» каждому, кто проходит мимо. Он ворчит, пыхтит и зевает, но делает это до того мило, что окружающие не могут злиться на него… А потом приходит папа-сова, который ласково уговаривает своего сыночка пойти спать.

В своенравном совенке, который протестует на любое высказывание взрослых, многие родители узнают своих малышей.

Книжку можно и нужно читать на ночь: ведь совенок до того сладко зевает, что заразит сонливостью любого, даже самого неугомонного ребенка.

Фото предоставлены издательствами