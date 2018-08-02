СК на Урале проверяет данные о ребенке, которого пять лет не выпускали из дома

Отмечается, что мальчик ходил в школу первые три класса, после чего мать забрала его на дистанционное обучение. Соседи прозвали ребенка Маугли из-за того, что он пять лет не выходил из двора своего частного дома и ни с кем не общался.

"Ребенок, о котором идет речь, должен был пройти аттестацию в школе Каменска-Уральского 16 июня этого года. Его матери объяснили, что в случае уклонения ее привлекут к ответственности. Однако в назначенный день они не явились. 19 июня привлекли женщину по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы рассматривались в комиссии по делам несовершеннолетних, она признана виновной", — сказал представитель областного главка МВД

СК устанавливает обстоятельства произошедшего.