Ещё
Не смогли спасти: в Костромской области утонул 7-летний ребенок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не смогли спасти: в Костромской области утонул 7-летний ребенок 

k1news.ru 3 часа назад
Фото: k1news.ru
Это произошло 1 августа в Буе. Мальчик вместе с мамой отдыхал на оборудованном пляже и купался в реке Костроме. Мама мальчика отвлеклась и не успела ничего предпринять — ее сын погиб.
В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудников спасательной службы, находившимся на пляже и не принявшим необходимых мер для предотвращения трагедии с несовершеннолетним. В Главное управление МЧС России по Костромской области будет направлено письмо об организации по данному факту служебной проверки, — сообщили в СУ СКР по Костромской области.
Следователи проводят проверку. Напомним, что в этом году в водоемах Костромской области утонули 7 детей.
k1news.ru: последние новости
Производство «опасных тортов» в Костроме закрыли на два месяца «Мамой года» стала дизайнер детской одежды из Костромы В проекте «Хочу меняться» победила Светлана Цидилова
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Однополые браки знаменитостей1
Названа опасность отказа от алкоголя65
Долина рассталась с мужем
Волочкова ужаснула поклонников новым нарядом2
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана37
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
02:37
Названа опасность отказа от алкоголя
Здоровье
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
10:04
Что делать, если подавились, а помочь некому
Здоровье
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение