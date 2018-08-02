Не смогли спасти: в Костромской области утонул 7-летний ребенок

Это произошло 1 августа в Буе. Мальчик вместе с мамой отдыхал на оборудованном пляже и купался в реке Костроме. Мама мальчика отвлеклась и не успела ничего предпринять — ее сын погиб.

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудников спасательной службы, находившимся на пляже и не принявшим необходимых мер для предотвращения трагедии с несовершеннолетним. В Главное управление МЧС России по Костромской области будет направлено письмо об организации по данному факту служебной проверки, — сообщили в СУ СКР по Костромской области.

Следователи проводят проверку. Напомним, что в этом году в водоемах Костромской области утонули 7 детей.