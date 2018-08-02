Мужчина попросил спасателей разбить стекло в его автомобиле

Автовладелец сам позвонил по номеру 112 и рассказал о своем ребенке, который закрылся в машине. Инцидент произошел вечером 1 августа в Ленинском районе. На место были направлены спасатели и пожарное отделение МЧС , которое прибыло первым.

«В заведенном автомобиле на переднем сиденье лежал и плакал ребенок. Скорее всего, он сам нажал на замки, поэтому родители, находившиеся рядом с машиной, не могли открыть ее», — рассказали пожарные.

Они хотели аккуратно вскрыть двери автомобиля, но сделать быстро это не получалось, и отец ребенка решил, что лучше разбить стекло. После принятия такого решения спасатели легким ломом осторожно разбили заднее боковое стекло, чтобы не напугать и не ранить ребенка. Затем маленького пассажира вытащили и передали матери, после чего он успокоился.

В МЧС отметили, что подобные происшествия с детьми случаются довольно часто: они закрываются в автомобиле или квартире, когда родители отвлекаются буквально на несколько секунд.

В начале декабря 2017 года произошли сразу два похожих курьезных случая. Годовалые дети закрыли на балконе своих бабушек, а после мирно наблюдали, как их вызволяли спасатели.