Дети на вашей свадьбе: 10 оригинальных способов занять ребенка на торжестве

Эти советы помогут малышам почувствовать себя желанными гостями на вашей свадьбе!

Свадьба — волнительное событие, требующее тщательной подготовки. Именно поэтому так важно позаботиться о том, чтобы на самом праздновании все чувствовали себя комфортно, включая самых маленьких гостей.

«Летидор» рассказывает, как сделать вашу свадьбу по-настоящему семейным торжеством.

Многообещающее начало

Вы думали о том, что обмен свадебными клятвами возможен не только между женихом и невестой? Дети смогут почувствовать всю важность момента, если получат возможность произнести несколько проникновенных фраз, которые разбавят торжественные обещания. А процесс придумывания и написания таких клятв можно превратить в веселую игру!

Смешать, но не взбалтывать

Если вы любите красивые старинные обычаи, то этот совет точно вам подойдет. На Гавайях молодожены, держась за руки, ссыпают декоративный песок в общий сосуд. Такой ритуал обычно символизирует единство пары.

Но эту традицию можно модернизировать, чтобы в ней могли поучаствовать и дети.

Например, замените песок на разноцветные конфеты и предложите им заполнить сладостями большую банку, которая будет олицетворять ваш союз и крепкую семью.

Особая символика

Выберите или придумайте герб или символ, который лучше всего подходит для вашей семьи, и закажите похожие аксессуары. Это могут быть, например, значки или подвески.

Вам понадобится что-то, чем дети могут обменяться с новым членом вашей «ячейки общества». Одинаковая символика на украшениях или аксессуарах продемонстрирует ваше семейное единство и привьет ребенку чувство сопричастности.

Навсегда связаны

Даже если ваш малыш еще совсем маленький, способы приобщить его к свадебной церемонии существуют. Например, можно немного изменить старинную языческую традицию, когда жениху и невесте перевязывают руки. Это символизирует объединение двух жизней.

В нашем же случае почему бы не перевязать запястья молодоженов детским одеяльцем? Позже, когда вы все вместе будете разглядывать свадебные фотографии, ваш ребенок почувствует, что он и стал главным связующим звеном вашей семьи.

Шоу начинается

Поставьте детей в буквальном смысле слова на первый план! Позвольте им идти перед невестой с самодельным флажком с надписью

«А вот и мама идет!»

Пусть они получат максимум удовольствия от этого процесса.

Как с обложки

Предложите фотографу сделать специальный свадебный снимок с детьми и выступите в качестве постановщика.

Одна многодетная пара поступила так: трое детей встали слева, двое — справа, и все вместе они подняли картонную фоторамку. Счастливые родители оказались в самом центре этого необычного кадра!

Верхушка айсберга

Обычно верхушку свадебного торта украшают фигурками молодоженов. Но почему бы не добавить к невесте и жениху еще и детей?

Миниатюрные копии из шоколада или кондитерской мастики могут привести маленьких сладкоежек в восторг!

Также можно вместо нескольких фигурок украсить торт семейными вензелями из глазури или марципана.

Танцы до упаду

За первым вальсом новоиспеченных супругов обычно следят, затаив дыхание. Но как вы отнесетесь к тому, что на танцпол вместе с вами выйдут и дети? Можно поставить номер вместе с ними.

Такие семейные свадебные танцы пользуются популярностью во всем мире. Например, как в этом видео.

Традиционный медленный вальс молодоженов прерывается, когда к паре присоединяются двое сыновей. И вот уже вся семья отплясывает зажигательный хип-хоп под радостные возгласы и бурные аплодисменты гостей.

Главное — включиться

Если у вас нет желания привлекать хореографа и ставить целый номер, можно устроить небольшую веселую импровизацию. Достаточно пары-тройки нехитрых движений, чтобы дети включились в ваш танец и почувствовали, что свадьба — это праздник не только для родителей, но и для них тоже.

Официальные обязанности

Обязанности — это то, что заставит ребенка ощутить важность этого дня и его участия в вашей свадьбе. Выбирайте то занятие, которое детям придется больше по душе.

Кому-то понравится помогать рассаживать гостей, кому-то — разбрасывать цветочные лепестки перед невестой. Все зависит от возможностей и талантов ребенка.

И, конечно, если ваш малыш прочитает стихотворение или исполнит песню на вашей свадьбе, это не оставит никого равнодушным.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!