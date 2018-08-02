Юлия Барановская, Яна Рудковская и другие звезды с детьми снялись в новом фотопроекте H&M 

Юлия Барановская с дочерью Яной и сыновьями Арсенией и Артемом К новому учебному году шведский ретейлер H&M в очередной раз выпустит школьную форму. Чтобы вдохновить ребят на получение новых знаний, совместно со «КВ» компания запустила специальный фотопроект, в котором пригласила поучаствовать российских звезд и их детей. В фотосессиях приняли участие Юлия Барановская с дочерью Яной и сыновьями Арсением и Артемом, Яна Рудковская с сыном Сашей, муж Кристины Орбакайте Михаил Земцов с дочерью (и внучкой Аллы Пугачевой) Клавдией и другие. Съемки прошли в разных локациях Москвы, связанных с миром образования и новых открытий. Звездные мамы и папы со своими детьми побывали в Музее занимательных наук «Эксперементариум», московском академическом художественном лицее при Российской академии художеств, книжном клубе-магазине «Гиперион», ботаническом саду Московского университета «Аптекарский огород», а также в Музее человека «Живые Системы». Каждая фотосессия приглашает изучать различные школьные предметы, да и просто самосовершенствоваться. Так, продюсер Яна Рудковская с сыном Сашей предсказуемо пошли на каток — сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко занимается фигурным катанием с самого раннего возраста, и строгий режим ребенку знаком. Некоторые звездные семьи уделили внимание естественным наукам: актриса Дарья Мороз с дочерью Анной ставили химические опыты, комик Сергей Мезенцев с сыном Иваном изучали, как устроено человеческое тело, а телеведущая Юлия Барановская с дочерью Яной и сыновьями Арсением и Артемом оказались в цветущей оранжерее. Предприниматель Михаил Земцов с дочерью Клавдией и бизнес-леди Снежана Георгиева с дочерью Софьей и сыном Георгием посвятили время творческим и гуманитарным занятиям. Коллекция H&M Mini Back to School для маленьких модников поступит в продажу 2 августа, чтобы ученики и их родители успели подготовиться к торжественным линейкам 1 сентября. Наряды рассчитаны на девочек и мальчиков в возрасте от трех до 14 лет. В коллекцию вошли удобные и в то же время элегантные вещи, из которых будет легко составить повседневный гардероб для ребенка. Основными цветами стали темно-синий, серый, голубой и торжественный белый. Девочкам предлагаются кардиганы, плиссированные юбки и платья, а мальчикам — брюки свободного кроя, трикотажные жилетки, широкий выбор рубашек и, конечно, костюмы.
Юлия Барановская с Арсением, Яной и Артемом
Яна Рудковская с сыном Сашей
Дарья Мороз с дочерью Анной
Снежана Георгиева с дочерью Софьей и сыном Георгием
Михаил Земцов с дочерью Клавдией
Сергей Мезенцев с сыном Иваном