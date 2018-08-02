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Звезды с детьми приняли участие в модной школьной съемке H&M
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Звезды с детьми приняли участие в модной школьной съемке H&M 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
H&M представили стильную капсульную коллекцию школьной формы.
Специально по случаю начала нового учебного года модный бренд подготовил съемку со звездными родителями и их детьми. Первыми коллекцию H&M Mini Back to school, в которой классика соединяется в современными трендами, примерили дети Яны Рудковской, Юлии Барановской, Дарьи Мороз, Кристины Орбакайте и других знаменитостей.
Специально для фотосессии Саша Плющенко отправился на каток полировать свое мастерство, дети Юлии Барановской Яна, Арсений и Артем вооружились инвентарем и узнали все о флоре и фауне в оранжерее, дочь Дарьи Мороз Анна вместе со своей мамой вживались в роль профессоров химии, дочь Кристины Орбакайте Клава с папой читали в библиотеке, Снежана Георгиева с дочерью Софьей и сыном Георгием постигали тонкости искусства живописи, а Сергей Мезенцев с сыном Иваном изучали анатомию человеческого тела.
Коллекция школьной формы, выполненная в серых, синих, голубых и белых тонах, со 2 августа будет доступна онлайн, а также во всех магазинах H&M в России и Казахстане.
В этот же день в магазинах H&M в Детском Мире, а также на Тверской 16 откроется выставка, где будет представлена звездная фотосессия.
Фото: пресс-служба H&M  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
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