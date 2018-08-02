Звезды с детьми приняли участие в модной школьной съемке H&M

H&M представили стильную капсульную коллекцию школьной формы.

Специально для фотосессии Саша Плющенко отправился на каток полировать свое мастерство, дети Юлии Барановской Яна, Арсений и Артем вооружились инвентарем и узнали все о флоре и фауне в оранжерее, дочь Дарьи Мороз Анна вместе со своей мамой вживались в роль профессоров химии, дочь Кристины Орбакайте Клава с папой читали в библиотеке, Снежана Георгиева с дочерью Софьей и сыном Георгием постигали тонкости искусства живописи, а Сергей Мезенцев с сыном Иваном изучали анатомию человеческого тела.

Коллекция школьной формы, выполненная в серых, синих, голубых и белых тонах, со 2 августа будет доступна онлайн, а также во всех магазинах H&M в России и Казахстане.

В этот же день в магазинах H&M в Детском Мире, а также на Тверской 16 откроется выставка, где будет представлена звездная фотосессия.

Фото: пресс-служба H&M Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!