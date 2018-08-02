Профессия — родители. Супруги из Пожарского района подарили семью 24 детям

Лариса и Александр Протасевич — счастливые многодетные супруги из села Ласточка Пожарского района. За 36 лет брака они воспитали троих кровных детей и стали любящими родителями для 24 ребятам с разными характерами и судьбами. О пути к приёмному родительству, открытом сердце и воспитании без «розовых очков» рассказала мама большого семейства Лариса Владимировна.

Лекарство от одиночества

— Мы не делим детей на «свои-чужих», все родные, все наши любимые. Приёмными родителями стали в 2005 году. Трое детей-погодок Максим, Валентина и Роман резко повзрослели и улетели из семейного гнезда. Старшая дочь ушла на заработки в моря, а сыновья уехали учиться. Единственной отрадой стала маленькая внучка Саша, которая то и дело жаловалась на одиночество: «Бабушка, а чего это я всё одна да одна? Вот бы нам маленькую девочку ещё, — вспоминает Лариса Протасевич.

Тоска ребёнка передалась и взрослым. Им вдруг стало не хватать шумного топота детских ножек и звонкого смеха. Родить, в силу возраста, супруги не смогли, а потому было принято решение отправляться за новым домочадцем в детский дом.

— К Вере, первой приёмной дочке, привёл случай. Проезжая мимо детского дома в Черниговке, увидели прехорошенькую светленькую малышку. Внучка как увидела её, сразу сказала: „Наверное, это наша девочка“. Мы этому значения особенно не придали, прошли к директору учреждения с просьбой подобрать нам ребёнка возрастом примерно пяти лет. Узнав, что таких детей нет, Саша мертвой хваткой вцепилась в девятилетнюю Веру и не хотела слышать ни о ком другом, — продолжает многодетная мама.

После процедуры оформления документов, Вера переехала в дом к Протасевичам. Очень скоро за первой приёмной дочерью в семье появилась вторая девочка, Катя, подруга Веры. Сначала она приходила просто в гости, а потом стала оставаться в семье на все каникулы и праздники. Лариса Владимировна вспоминает, что без трудностей с пониманием здесь тоже не обошлось: Катя говорила, что хочет жить в семье, с удовольствием приезжала, но стабильно через неделю-полторы вдруг собирала вещи и уезжала в детский дом, а потом в слезах звонила и просилась обратно. Этот круговорот мог бы продолжаться бесконечно, если бы чуткое материнское сердце не почувствовало неладное.

— Вывела Катю на серьёзный разговор и оказалось, что у неё в детском доме остались брат с сестрой. Боялась она очень за них, но попросить взять всех сразу стеснялась. Разумеется, уже очень скоро трое ребят переехали жить к нам — Катя в июне, Серёжа и Люба в сентябре, — рассказывает она.

Следом в семью пришла Ксюша — супруги давно мечтали забрать к себе хотя бы одного воспитанника казённого учреждения в посёлке Ярославка. Вместе с резким пополнением, в „большом гнезде“ в возросли и нужды. Чтобы найти средства на расширение жилплощади и обеспечить домочадцев всем необходимым глава семьи Александр отправился в море на 1,5 года. Не успело отцовское судно покинуть берег, как у Кати, Серёжи и Любы объявился брат.

Позже у „родственной четвёрки“ нашёлся брат Саша в Хабаровске. Так семье Протасевич удалось собрать воедино всех симблингов-Черновых. Через некоторое время супруги взяли ещё одного мальчика — Степана.

— Все дети устроены в жизни, имеют свои профессии, многие имеют уже семьи — в общем счёте подарили мне 18 любимых внуков, 19 скоро появится на свет. Дочь Валентина, кстати, пошла по моим стопам и тоже стала приёмной мамой. Сейчас они с мужем воспитывают девятерых ребятишек, — отметила счастливая мама.

Тринадцать по лавкам

Сегодня в большом частном доме, построенным лично папой Александром, живёт больше дюжины разновозрастных ребят: симблинги Алина, Сергей и Вика, брат с сестрой Лена и Саша, близнецы Юра и Максим, Алёна, маленькая Диана, Семён, Саша, Ира и Лида.

18-летняя Ира находится на пороге выбора профессии, самостоятельно подала документы в разные вузы края, будущую специальность держит в секрете даже от родителей. Её одногодка Вика вместе с 17-летней Лидой активно готовятся к выпускным экзаменам — девушки идут в 11 класс. Главная мамина помощница по кухне и шитью — 16-летняя Алина принимает активное участие в воспитании младшего брата Серёжи, 13 лет, крайне непоседливого паренька. 14-летний Семён — вспыльчивый мальчик, но при этом большой аккуратист, хорошо учится в школе.

Алёна, ей 14 лет, научилась в семье заново доверять людям, нашла друзей и стала более открытой в общении в ровесниками — в прошлой приёмной семье с девочкой крайне жестоко обращались. Лена, 13 лет и Саша, 12 лет, до встречи с Протасевичами меняли семью за семьей и старательно привыкают к мысли, что могут быть любимыми, проходят адаптационный период.

Близнецы Юра и Максим — 11 лет — приехали в Приморье из Хабаровска в четыре года. Мальчишки болели рахитом, не умели ходить, но родительская ласка и забота превратила их в крепких, здоровых парней.

Предпоследним в семью попал Саша, ему 11лет. Он мальчик с характером, хитер и умён не по годам. Самая маленькая Диана, ей всего четыре года, находится в семье на гостевом режиме. По словам Ларисы, совсем скоро девочка официально станет членом их семьи и ей больше никогда не придётся возвращаться в детский дом.

Родители делают всё возможное для комфорта детей — в детских забавах не ограничивают, даже большой бассейн для летнего времяпровождения во дворе построили, стараются не влезать в подростковые „разборки“, зная, что дети сами во всём разберутся. Единственное правило: старшие младших не должны обижать ни при каких обстоятельствах.

Спасённый щенок

По мнению супругов, показателем правильного воспитания детей должны служить не оценки в школе, хотя Протасевичи не дают ребятам прогуливать школу и ответственно относятся к выполнению домашнего задания, а поступки в реальной жизни. Например, дети регулярно приносят домой разную живность и дружно выхаживают. Одна из двух собак-любимиц семьи — щенок спасенной от голодной смерти кормящей дворняги с выводком малышей. Второй четвероногий друг — красавица колли, с которой возится вся семья.

Порядок в доме поддерживается общими усилиями, на кухне всегда есть дежурный. Правда, Лариса Владимировна отмечает, что идеальна чистота там живёт до первого совместного чаепития — раз, и в раковине снова 15 кружек, а стол весь в крошках. Папа с „золотыми руками“ обучает ребят мелкому домашнему ремонту, чтобы после „вылета из гнезда“ дети могли спокойно обустроить свой новым дом.

— Не буду скрывать, дети находятся у нас под опекой. Я считаю, что сила родительской любви от формы семейного устройства не зависит, я очень люблю каждого ребёнка, считаю, что мои дети все хорошие, а за ребятами сохранятся все положенные льготы, квартиры и т. д. Ещё одна особенность нашей семьи: мы приветствуем общение детей с кровными родственниками потому, что ребёнок должен знать свои корни. И конечно же мы поддерживаем связь со всеми нашими детьми и их семьями, — подытожила Лариса Протасевич.

Материал подготовлен в рамках проекта „АиФ-Приморья“ „Ребёнку нужна семья!“

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