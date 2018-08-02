Это вам не фитнес. Спортивная аэробика подходит не только для девушек

Про футбол, баскетбол, хоккей и волейбол говорится много, пора вспомнить набирающий популярность аэробике. Руководитель ОО ДЮУТЦ «Спорт-Класс» и вице-президент Приморской федерации спортивной и оздоровительной аэробики Наталья Назаренко развеет стереотипы о ней.

Гимнастика в танце

— Наталья Александровна, что такое — спортивная аэробика?

— Это не аэробика в привычном понимании, она включает в себя сложные элементы спортивной и художественной гимнастики, акробатики и хореографии. Вид спорта в первую очередь для тех, кто уже завершил свою спортивную карьеру в одном направлении — например, «пенсия» в художественной гимнастике наступает очень рано, но желают дальше реализовывать себя на профессиональном поприще.

Для достижения высоких результатов, от наших спортсменов требуется очень много: колоссальная гибкость, растяжка как у балерин, выносливость как у марафонца, идеальная координация тела и мышц. Мы работаем в темпе «148 ударов в минуту», среднее время программы — минута 35 секунд. За это время спортсмен должен сделать множество гимнастических связок. Программа сопровождается музыкой, в которую должен идеально вписаться тот или иной элемент, а потому без хорошего чувства ритма здесь не обойтись. Как видите, на «фитнес из телевизора» это мало похоже.

— Когда в Приморье появилась спортивная аэробика?

— Около 25 лет назад. В те времена этот вид спорта был очень сильно развит от Москвы до Сибири, а на Дальнем Востоке — полнейшее затишье. Мы начали работу в Приморье, вполне успешно, но Хабаровский край, Еврейская Автономная и Амурская область не хотят присоединяться. Это связано с отдаленностью от главных соревновательных площадок, нехваткой тренеров и спортивных школ. Но ведь эта история про все виды спорта в нашем отдалённом регионе, и чтобы что-то заработало, нужно начать двигаться.

Я начала движение с фитнеса. Взяла группу детей, стала с ними заниматься и через какое-то время поняла, что активной ребятне просто некуда расти — ритмичная гимнастика давно разучена и занятия стали скучными. Подумала, что нужны соревнования, новые вершины для совершенствования, и с помощью коллеги связалась с Федерацией спортивной аэробики в Иркутске. Получив необходимые правила и рекомендации, мы создали Приморскую федерацию и открыли первый набор детей. Запустили первые городские и краевые соревнования, аттестации на спортивные разряды и кандидатов в мастера спорта, обучили хороший тренерский костяк, на котором до сих пор держится приморский спорт, и рванули в бой — на Россию.

Мамы и мальчишки

— Какую пользу для юного организма несёт этот трудоёмкий вид спорта?

— Большие достижения начинаются с малого. В нашем случае путь к «большой» аэробике в идеале должен идти равномерно, распределяя нагрузки по возрастам. Первая ступень — группы ранней физической подготовки для детей от восьми месяцев до трёх лет «Мама + малыш». Мамы индивидуально работают со своими детьми, а тренер управляет мамами. Таким образом мы решаем сразу несколько задач: индивидуальный подход, развитие координации, силы ребёнка на начальном этапе и укрепление детско-родительских отношений.

Начиная с трёх лет, дети занимаются в зале с тренером без сопровождения родителей. Это очень важный этап развития спортсмена: период «отлучения от маминой юбки» и получения азов для самостоятельного достижения целей.

Ближе к пяти годам дети разбиваются на спортивные группы по уровню физической подготовки и возрастам — запускается механизм начальной специальной подготовки к большому спорту. В этот период малыши познают на себе что такое настоящие серьёзные квалификационные соревнования и либо влюбляются в спортивную аэробику, либо уходят в другой спорт.

Если ребёнок действительно хочет остаться в нашем спорте, то тренеры сделают всё, чтобы он взял свой максимальный разряд. Даже если малыш совсем не гибкий, не ритмичный и точно не сможет в будущем стать чемпионом России и мира, мы возьмём его под крыло и будем идти к победе в менее «жёстких» номинациях, например, «гимнастическая платформа» и «танцевальная гимнастика».

Задача спортсмена №1 — стать кандидатом в мастера спорта и получить «мастера спорта» по достижению совершеннолетия.

— Мальчишек на спортивную аэробику не набирают?

— Почему же, набираем, только до профессионального поприща доходят единицы. В группах общефизической подготовки, где средний возраст детей от трёх до шести лет, занимается очень много мальчишек. Здесь они получают основы для любой двигательной активности: прыжки, растяжка, бег, упражнения на все группы мышц, умение точно и быстро повторить движение тренера. И, как правило, уходят в других секции по любимому «мальчишескому» виду спорта: в футбол, хоккей, единоборства… Новые преподаватели наших воспитанников говорят нам большое спасибо, ведь ребёнок приходит к ним с пониманием спортивной дисциплины. Он уже прошёл определённый уровень подготовки, развил свои физические возможности, научился работать над собой и, самое главное, слушать и понимать команды тренера.

Стиль жизни

— Вы говорили, что на Дальнем Востоке ваш спорт совсем не развит, но как же вы выполняете разряды?

— С большим трудом. Ежегодно проводим соревнования Дальневосточного федерального округа, где дети «кандидатов» и выполняют. В качестве соперников выступают команды из Читы, Улан-Удэ, Иркутска. Более «сибирские» соседи к нам не едут из-за отдалённости и дороговизны поезда — им дешевле отвезти детей в столицу, где и соперников больше, и инфраструктура более развита.

Что выполнить «мастера», нам нужно минимум два раза в год показать детей на Всероссийских соревнованиях, умудриться запомниться членам жюри. К счастью, в последние годы нам удалось несколько раз приятно удивить комиссию своим мастерством, и о Приморье наконец-то заговорили на западе в страны.

— Современные родители интересуются занятиями детей или вы, как и многие, сталкиваетесь с проблемой «пусть о моём ребёнке болит голова у тренера»?

— В отличие от многих других видов спорта, у Приморской федерации спортивной и оздоровительной аэробики нет проблем с вовлечением в спортивную жизнь родителей воспитанников. Мы не только тренировки для детей проводим, но и разрабатывает фитнес-программы для мам. Каждый год проходит фитнес марафон для всех желающих «от мала до велика» и фитнес-мамы часто участвуют в соревнованиях по спортивной аэробике в номинации «гимнастическая платформа». Наши тренеры вместе детьми постоянно участвуют в разных мероприятиях, таких как День тигра, День города, Восточный экономический форум, в спортивных праздниках и забегах. А ещё часто вместе выезжаем на экскурсии, ходим в походы. В общем, для нас спортивная аэробика — это в первую очередь образ жизни.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Быстрее, сильнее, выше»

КСТАТИ

Все тренера и инструктора Приморской федерации спортивной и оздоровительной аэробики имеют специальное физкультурное образование и проходят дополнительные курсы по направлению «тренер-судья по спортивной аэробике».