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Ребёнок погиб от удара током на огороде в Челябинской области
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Ребёнок погиб от удара током на огороде в Челябинской области 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Следователи в Челябинской области выясняют обстоятельства гибели пятилетнего ребёнка, которого ударило током, сообщают в региональном следственном управлении СКР.
По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 1 августа в селе Усть-Багаряк в Каслинском районе. Мальчик вместе с родственниками находился на огороде и прикоснулся к металлическому баку, в котором работал погружной электронасос.
«Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в следственном управлении.
Напомним, сейчас следователи в Челябинске также устанавливают обстоятельства, при которых трёхлетняя девочка получила серьезные ожоги в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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