Ребёнок погиб от удара током на огороде в Челябинской области

Следователи в Челябинской области выясняют обстоятельства гибели пятилетнего ребёнка, которого ударило током, сообщают в региональном следственном управлении СКР

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 1 августа в селе Усть-Багаряк в Каслинском районе. Мальчик вместе с родственниками находился на огороде и прикоснулся к металлическому баку, в котором работал погружной электронасос.

«Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в следственном управлении.

Напомним, сейчас следователи в Челябинске также устанавливают обстоятельства, при которых трёхлетняя девочка получила серьезные ожоги в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.