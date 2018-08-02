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Угрозыск нашел 14-летнему подростку отца
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Угрозыск нашел 14-летнему подростку отца 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Малоярославецкому району удалось найти отца 14-летнего мальчика, пропавшего семь лет назад. Об этом их попросил сам подросток. Он рассказал полицейским, что его родители развелись в 2011 году, когда ему было три года. Отец, который был гражданином другого государства, после этого уехал к себе на Родину и связь с ним прервалась. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, отец ребенка поблагодарил сотрудников угрозыска за новость о том, что его сын нашелся, и рассказал полицейским, что все это время очень переживал разлуку с бывшей женой и ребенком. Мужчина пояснил, что был вынужден уехать из России в связи с тяжелой болезнью своей матери, телефоны бывшей жены и общих друзей он потерял, финансовой возможности вернуться у него не было. Сейчас, по словам отца мальчика, ему приходится много работать, чтобы обеспечить своих престарелых родителей, но он копит деньги на поездку в Россию и мечтает увидеться с сыном. Мальчик и его мать также поблагодарили полицейских. Сейчас они готовятся к поездке за границу в гости к отцу и мужу.
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