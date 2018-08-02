На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Никиты Жидиляева

2 августа вместе с фондом «Подари Жизнь» мы собираем деньги для 8-летнего Никиты. У мальчика — первичный иммунодефицит. То есть, его организм просто не в силах самостоятельно справляться с инфекциями. Из-за этого Никита уже перенес 9 операций. Спасти ребёнка может только трансплантация костного мозга. Но ее стоимость — неподъемные для семьи 1 миллион 700 тысяч рублей.

Обычно в этом возрасте мальчишки показывают разве что ссадины на коленках. А у Никиты — шрамы и рубцы, оставшиеся на теле после девяти операций. Из-за врожденного иммунодефицита справляться с инфекциями самостоятельно организм не в силах.

— Была шишка. Я сразу маме сказал, и мы отправились домой, а вечером в больницу, — рассказал Никита.

— Воспалился лимфоузел. Нам его вскрыли и этого все началось, — говорит мама Никиты.

Температура под 40, державшаяся почти год, раны, заживавшие несколько месяцев. Что происходит с ребенком, местные врачи пытались понять долгих 7 лет. Все это время у мальчика не прекращались воспалительные процессы, поражавшие внутренние органы. Врачи снимали воспаление, давали обезболивающие. Никита продолжал ходить в детский сад, потом в первый класс, в секцию баскетбола. Со стороны никто и не догадывался, что у мальчика такая опасная болезнь.

— Многие знакомые смотрят на нашего ребёнка — нормальный здоровый ребенок, выше всех в классе. Но вы видите только внешне, вы же не видите, что внутри происходит, — рассказывает о болезни сына Светлана Жидиляева.

Когда случилось очередное воспаление лимфоузла, родители мальчика, не дожидаясь направления от врачей, решили поехать в городскую больницу. А спустя неделю пришли результаты анализов из Москвы с заключением — спасти ребенка может только трансплантация костного мозга. В крови Никиты практически нет нейтрофилов — клеток, защищающих организм от бактерий.

— Любая следующая инфекция может быть неконтролируемая и нанести вред. Единственная опция — трансплантация, чтобы изменить клеточный состав и подарить жизнь новым нейтрофилам, которые будут бороться со всеми инфекциями как здоровый организм, — объясняет ситуацию аллерголог-иммунолог Дарья Юхачёва.

Подходящего донора уже нашли. Но процедура активации костного мозга стоит 1 700 000 рублей. Для жителей маленького города в Иркутской области — сумма неподъемная. В семье работает только отец, мама находится рядом с сыном.

Все семейные сбережения ушли на одни только перелёты до Москвы. Но осталась надежда, что все испытания они обязательно выдержат. Надо только им в этом немного помочь.

— Главное верить, что все будет хорошо, — уверен Никита.