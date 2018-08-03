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Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Никиты Жидиляева
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Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Никиты Жидиляева 

Пятый канал 48 минут назад
Фото: Пятый канал
У мальчика — первичный иммунодефицит. То есть, его организм просто не в силах самостоятельно справляться с инфекциями. Из-за этого Никита уже перенес 9 операций. Спасти ребенка может только трансплантация костного мозга. Но ее стоимость — 1 миллион 700 тысяч рублей. Сумма неподъемная для семьи. На помощь пришли вы, зрители «Пятого канала».
Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари Жизнь» 10 миллионов 12 тысяч 815 рублей. Этих средств хватит на лечение Никиты и других подопечных фонда. Спасибо вам.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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