Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Никиты Жидиляева

У мальчика — первичный иммунодефицит. То есть, его организм просто не в силах самостоятельно справляться с инфекциями. Из-за этого Никита уже перенес 9 операций. Спасти ребенка может только трансплантация костного мозга. Но ее стоимость — 1 миллион 700 тысяч рублей. Сумма неподъемная для семьи. На помощь пришли вы, зрители «Пятого канала».

Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари Жизнь» 10 миллионов 12 тысяч 815 рублей. Этих средств хватит на лечение Никиты и других подопечных фонда. Спасибо вам.