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Соседи зовут его Маугли: мальчика на Урале несколько лет не выпускали из дома
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Соседи зовут его Маугли: мальчика на Урале несколько лет не выпускали из дома 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В городе Каменск-Уральск Свердловской области сотрудники правоохранительных органов выясняют, действительно ли 16-летнего подростка несколько лет не выпускали из дома, передает "Интерфакс".
Следователи также проверят работу должностных лиц, контролировавших условия жизни и воспитания этого подростка.
По словам старшего помощника прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марины Канатовой, подросток имеет только три класса образования. По данному факту проводит проверку прокуратура.
Известно, что подросток проживает с матерью в частном доме, соседи называют его Маугли, поскольку он не пять лет не выходил за территорию двора дома.
В настоящее время с семьей ребенка работают сотрудники надзорных органов и комиссия по делам несовершеннолетних.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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