Маленькая Мохинур из Узбекистана мечтает дышать полной грудью

Маленькая Мохинур из Узбекистана нуждается в помощи. У двухгодовалой девочки сложная форма порока сердца. Малышка не может нормально развиваться и даже дышать. Денег на срочную операцию у семьи нет. Им нужны 344 тысячи рублей. Наш телеканал совместно с фондом «Детские сердца» начинает сбор средств для девочки. Чтобы ее спасти, нужно отправить СМС на номер 7195. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Екатерины Бакушиной.

Эту малышку зовут Мохинур, что в переводе означает «Лучик света». Для своих родителей девочка и правда, как солнышко. Только радовать их в полной мере не может. У Мохинур сложный порок сердца. Заболевание мешает нормально дышать. Для родителей диагноз был настоящим шоком.

«Через три дня нас выписали из роддома. Но спустя неделю дочке вдруг стало очень плохо, она не могла дышать. Вызвали скорую помощь, а в больнице нас подключили к кислородному аппарату», — вспоминает мама Мохинур Мехрибон Шодиева.

После выписки из больницы Мохинур назначили лекарства, но лучше от них девочке не становится. Наоборот, с каждым днем бороться за жизнь все тяжелее. Из-за неправильной работы сердца ребенок в прямом смысле слова синеет.

«Посинение усиливается в жару. У нас в Узбекистане это особенно сложно переносить. Она быстро устает, много ходить не может», — отметила Шодиева.

Малышке уже два года. Но из-за своей болезни она сильно отстает в развитии. Мохинур почти не говорит и с трудом ходит.

«В основном даем мультики смотреть или играть в телефоне. От активных игр дочка быстро устает, капризничает и сразу просится спать», — говорит папа Мохинур Джонибек Сафоев.

Чтобы Мохинур смогла жить и играть как все обычные дети, нужна срочная операция. Ее сделают врачи Бакулевского центра в Москве. Ребенок даже не вспомнит о болезни, если ему помочь прямо сейчас.

«У девочки сложный врожденный порок сердца — тетрада Фалло. К счастью, в настоящее время он достаточно хорошо поддается коррекции и после проведения операции сердечко девочки будет практически здорово», — указала исполнительный директор фонда «Детские сердца» Ольга Голенко.

Однако для иностранных граждан подобные операции — платные. В случае с Мохинур это 344 тысячи рублей. Для родителей сумма просто неподъемная. Зарплаты отца хватает только, чтобы прокормить семью.

Надежда на неравнодушных людей. Каждый из нас может помочь. Для этого нужно всего лишь отправить СМС на номер 7195. В тексте указать сумму пожертвования и подтвердить платеж. Возможно, именно ваш перевод спасет малышку.

Зрители телеканала «МИР» уже помогли мальчику с похожим диагнозом, как у Махинур. Денис Козлов правильного диагноза ждал семь лет. Врачи поздно заметили врожденный порок сердца, который уже стал причиной серьезных осложнений. Семья Дениса многодетная, поэтому родители не могли позволить себе платить за лечение. После выхода сюжета о мальчике удалось собрать даже больше необходимых средств — 387 тысяч рублей. Оставшиеся деньги пойдут на лечение детей с таким же диагнозом. Из-за болезни Денис задыхался, но мальчику уже сделали операцию, и он, наконец, может дышать полной грудью.

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