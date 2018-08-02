Беременная Анна Хилькевич отказывается рассказать мужу про пол будущего малыша

Тем временем, до появления малыша на свет остается чуть меньше месяца.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич готовится во второй раз стать мамой уже в конце августа. Однако пол будущего ребенка, как оказалось, не знают не только поклонники звезды, но даже и ее законный муж. Вчера Артур Волков отметил день рождения и прекрасно отметил этот праздник вместе с женой. Однако даже в этот день Анна отказалась раскрыть секрет. Поэтому, возможно, Артур решил пожаловаться подписчикам в Instgaram.

Мой человек-праздник🎉🔥❤️☺️Cпасибо тебе, джаааанааа мояяяя, за этот супер добрый день рождения. 🍰Мой человек — сюрприз. Даже пол малыша не говорит… Говорит — сюрприз. Аня, говори! Говори…Кому говорят, говори, говорю😂🙏🔥,

— написал Артур.

Публикация от @mr.ar4i

1 Авг 2018 в 8:30 PDT Подписчики Артура удивились, что Анна до сих пор не рассказала ему про пол малыша и сами продолжили гадать, кого же ждет звезда. Многие решили, что актриса ждет мальчика. Дело в том, что у пары уже растет дочка и, по мнению пользователей, Артур должен мечтать о сыне. А Анна, возможно, хочет порадовать мужа.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

15 Июл 2018 в 4:08 PDT Напомним, о своей второй беременности Анна Хилькевич официально объявила 2 апреля. Звезда показала фотографию с округлившимся животиком и призналась, что некоторые поклонники умудрились догадаться даже раньше, чем она сама. Беременность, по словам Анны, проходит непросто. Звезда значительно прибавила в весе, а недавно врач даже запретил ей работать, чтобы избежать стрессов.

Добавим, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в августе 2015 года. До этого события они встречались два года. А в сентябре стало известно о первой беременности актрисы. Анна и Артур стали родителями 14 декабря 2015 года. У них появилась дочка Арианна. Актриса, кстати, всегда относилась серьезно к вопросам материнства. Она даже завела видеоблог для тех, кто хотел бы стать мамой. Кроме того, Анна уже признавалась журналистам, что мечтает родить троих детей. О своей семье Анна также рассказала нашему порталу «Летидор» в эксклюзивном интервью.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

15 Июл 2018 в 4:48 PDT Фото: Instagram / @annakhilkevich

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