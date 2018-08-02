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Беременная Анна Хилькевич отказывается рассказать мужу про пол будущего малыша
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Беременная Анна Хилькевич отказывается рассказать мужу про пол будущего малыша 

Letidor.ru 33 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Тем временем, до появления малыша на свет остается чуть меньше месяца.
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич готовится во второй раз стать мамой уже в конце августа. Однако пол будущего ребенка, как оказалось, не знают не только поклонники звезды, но даже и ее законный муж. Вчера Артур Волков отметил день рождения и прекрасно отметил этот праздник вместе с женой. Однако даже в этот день Анна отказалась раскрыть секрет. Поэтому, возможно, Артур решил пожаловаться подписчикам в Instgaram.
Мой человек-праздник🎉🔥❤️☺️Cпасибо тебе, джаааанааа мояяяя, за этот супер добрый день рождения. 🍰Мой человек — сюрприз. Даже пол малыша не говорит… Говорит — сюрприз. Аня, говори! Говори…Кому говорят, говори, говорю😂🙏🔥,
— написал Артур.
Публикация от @mr.ar4i
1 Авг 2018 в 8:30 PDT  Подписчики Артура удивились, что Анна до сих пор не рассказала ему про пол малыша и сами продолжили гадать, кого же ждет звезда. Многие решили, что актриса ждет мальчика. Дело в том, что у пары уже растет дочка и, по мнению пользователей, Артур должен мечтать о сыне. А Анна, возможно, хочет порадовать мужа.
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)
15 Июл 2018 в 4:08 PDT  Напомним, о своей второй беременности Анна Хилькевич официально объявила 2 апреля. Звезда показала фотографию с округлившимся животиком и призналась, что некоторые поклонники умудрились догадаться даже раньше, чем она сама. Беременность, по словам Анны, проходит непросто. Звезда значительно прибавила в весе, а недавно врач даже запретил ей работать, чтобы избежать стрессов.
Добавим, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в августе 2015 года. До этого события они встречались два года. А в сентябре стало известно о первой беременности актрисы. Анна и Артур стали родителями 14 декабря 2015 года. У них появилась дочка Арианна. Актриса, кстати, всегда относилась серьезно к вопросам материнства. Она даже завела видеоблог для тех, кто хотел бы стать мамой. Кроме того, Анна уже признавалась журналистам, что мечтает родить троих детей. О своей семье Анна также рассказала нашему порталу «Летидор» в эксклюзивном интервью.
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)
15 Июл 2018 в 4:48 PDT  Фото: Instagram / @annakhilkevich
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