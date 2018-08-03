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В Нижегородской области ищут пропавшую 13-летнюю девочку
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В Нижегородской области ищут пропавшую 13-летнюю девочку 

РИА Новости 43 минуты назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Тринадцатилетнюю Машу Ложкареву, пропавшую вечером 1 августа из дачного поселка в Нижегородской области, вторые сутки ищут волонтеры и полиция, к поискам присоединились военнослужащие, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области.
Вечером 1 августа 13-летняя Маша Ложкарева с разрешения отца ушла кататься на велосипеде в садовом товариществе «Борок» Кстовского района. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
"К поискам пропавшей 13-летней Марии Ложкаревой привлечены военнослужащие бригады оперативного назначения и вертолет Ка-226 управления Росгвардии по Нижегородской области. Более 100 военнослужащих войск национальной гвардии РФ совместно со специалистами авиационного отряда специального назначения, полицейскими, представителями МЧС, поисково-спасательного отряда «Волонтёр» участвуют в поиске пропавшей девочки", — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.
Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка по статье 105 УК РФ (убийство).
Следователи СК обратились за помощью к нижегородцам и жителям области в поисках пропавшей школьницы. В обращении, опубликованном на сайте регионального управления СК РФ, отмечается, что девочка ранее никогда не уходила из дома, конфликтов в семье не было.
В свою очередь нижегородские волонтеры просят водителей, проезжавших 1 августа по дороге из поселка Толмачево или села Ляписи в село Запрудное, сохранить записи с видеорегистраторов.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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