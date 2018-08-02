«Он вытащил его со дна»: прохожий спас 5-летнего мальчика, тонувшего в озере на Лесобазе

Мальчик, по словам очевидцев, купался с другими детьми в озере

32-летний Денис Осипов из Тюмени накануне, 1 августа, спас пятилетнего мальчика, тонувшего в озере Оброчном на Лесобазе. Мужчина услышал крики о помощи и кинулся за ребенком в воду. Тюменцу удалось вытащить мальчика со дна водоема и привести его в чувства.

— Ребенка спас мой супруг Денис. В тот вечер мы гуляли около набережной. Женщина крикнула нам, что тонет ребёнок. Муж побежал, достал его со дна. Ребёнок уже не дышал, губы у него были синие. Денис начал ему оказывать первую помощь. Малыш задышал, но ещё терял сознание. Воды вышло много. Когда приехала скорая, они не знали, как спуститься вниз. Им помогли в этом прохожие. После этого к месту приехали мужчина и женщина, возможно, родители ребенка. По словам врачей, с ребёнком всё будет хорошо, — рассказала Любовь Осипова, жена тюменца. По словам медиков, с мальчиком на данный момент всё хорошо. Но он до сих пор находится в больнице. — Вызов на станцию скорой помощи поступил в 18:41, на место происшествия бригада прибыла в 18: 57. Пятилетнего ребенка отвезли ОКБ №1. В настоящее время его состояние расценивается как удовлетворительное, врачи тщательно за ним наблюдают и продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь, — рассказала Анастасия Дембицкая, пресс-секретарь ОКБ 2. В Тюмени неравнодушные прохожие спасают утопающих уже не в первый раз. В июне двое мужчин спасли девушку, которая упала в воду с Моста влюбленных. Один из парней, спасших девушку, рассказал 72.ru, что он кинулся с еще одним прохожим в ледяную воду, чтобы не дать утонуть молодой тюменке.

К большому сожалению, не удалось спасти 10-летнего Ярослава, который утонул в Туре в Тюмени 12 июня. Ребенок ушёл под воду в районе одного из нижних ярусов набережной. Его тело удалось найти только спустя четыре часа на затопленном парапете, в нескольких метрах от лестницы, где он свалился в воду. Спустя неделю после трагедии мама погибшего ребенка рассказала 72.ru, что с организацией похорон ей помогли неравнодушные люди.

С начала лето в тюменских водоёмах утонули более 15 человек. Среди погибших и дети, и взрослые. Последняя трагедия произошла минувшим днём, 1 августа, на Студенческом пруду. В районе двух часов дня там утонула беременная мать троих детей.