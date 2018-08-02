Инсайдер: Кристина Агилера беременна третьим ребенком

В мае Кристина Агилера объявила о своем возвращении на музыкальное поприще. Артистка выпустила свой первый за 6 лет клип на песню Accelerate, а позже и рассекретила даты концертного тура. Вот только поклонники Агилеры рано порадовались ее возвращению. Кажется, в скоро времени она будет вынуждена уйти в декрет. Зарубежные СМИ сообщили, что артистка находится в ожидании третьего ребенка. Отцом будущего малыша стал ее муж — Мэттью Ратлер.

Кристина и Мэттью давно мечтали о том, чтобы завести второго ребенка. Люди вокруг шепчутся, что Крис уже беременна, но пока скрывает это. Она отказалась от алкоголя и суши, носит одежду свободного кроя и буквально сияет!

Кристина Агилера

Кстати, не так давно папарацци сфотографировали Агилеру на прогулке. В кадре артистка выглядит весьма крупной. Если она действительно беременна, то будущий ребенок станет для нее третьим.

Напомним, что Кристина Агилера сделала перерыв в карьере и посвятила себя полностью семье. У певицы есть супруг — гитарист Мэттью Ратлер, с которым она познакомилась в 2010 году на съемках фильма «Бурлеск». В 2014 пара объявила о помолвке, но дату торжества пришлось отложить из-за загруженности графиков, поэтому свадьба состоялась в декабре 2017 года. У супругов есть четырехлетняя дочь Саммер Рейн. Также у Кристины есть сын Макс от предыдущих отношений.