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СМИ: Кристина Агилера ждет третьего ребенка
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СМИ: Кристина Агилера ждет третьего ребенка 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Несколько месяцев назад певица объявила о своем возвращении на сцену.
Поклонники певицы Кристины Агилеры встревожены тем, что она вновь может покинуть сцену. Многие подозревают, что она ждет третьего ребенка.
Несколько месяцев назад певица объявила о своем возвращении на сцену. К августу 2018 года она успела выпустить клип на песню Accelerate, а также запланировала концертный тур. Однако по сообщениям зарубежных СМИ со ссылкой на инсайдера, в скором времени Кристина Агилера может уйти в декретный отпуск.
В свою очередь поклонники отмечают, что на многих фотографиях певица выглядит не так, как обычно. Многие замечают, что она пополнела, сообщает портал Perez Hilton.
Напомним, что первого ребенка Кристина Агилера родила в 2008 году. Его отцом стал на данный момент уже бывший муж певицы — продюсер Джордан Братман. Она прожила вместе с ним пять лет, а в 2010 году пара развелась. Дочку Саммер певица родила от бойфренда Мэтью Ратлера в 2014 году. Пара поженилась а 2017 году.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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