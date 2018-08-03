СМИ: Кристина Агилера ждет третьего ребенка

Несколько месяцев назад певица объявила о своем возвращении на сцену.

Поклонники певицы Кристины Агилеры встревожены тем, что она вновь может покинуть сцену. Многие подозревают, что она ждет третьего ребенка.

Несколько месяцев назад певица объявила о своем возвращении на сцену. К августу 2018 года она успела выпустить клип на песню Accelerate, а также запланировала концертный тур. Однако по сообщениям зарубежных СМИ со ссылкой на инсайдера, в скором времени Кристина Агилера может уйти в декретный отпуск.

В свою очередь поклонники отмечают, что на многих фотографиях певица выглядит не так, как обычно. Многие замечают, что она пополнела, сообщает портал Perez Hilton.

Напомним, что первого ребенка Кристина Агилера родила в 2008 году. Его отцом стал на данный момент уже бывший муж певицы — продюсер Джордан Братман. Она прожила вместе с ним пять лет, а в 2010 году пара развелась. Дочку Саммер певица родила от бойфренда Мэтью Ратлера в 2014 году. Пара поженилась а 2017 году.