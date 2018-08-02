В Глазове мать поила семимесячного ребенка пивом, чтобы тот уснул

Глазов. Удмуртия. В Глазове мать поила семимесячного ребенка пивом, чтобы тот успокоился и уснул. По сообщению пресс-службы Прокуратуры Удмуртской Республики, после этого женщина ночью уходила гулять. Кроме младенца, дома оставался полуторогодовалый малыш.

Семью поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних, родительницу привлекли к административной ответственности.

Кроме того, эта же женщина спаивала свою пятнадцатилетнюю подругу. Мать объясняла пьянство стрессом.

За систематическое вовлечение в употребление алкогольной продукции несовершеннолетней ей грозит до четырех лет лишения свободы.