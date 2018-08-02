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В Глазове мать поила семимесячного ребенка пивом, чтобы тот уснул
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В Глазове мать поила семимесячного ребенка пивом, чтобы тот уснул 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. В Глазове мать поила семимесячного ребенка пивом, чтобы тот успокоился и уснул. По сообщению пресс-службы Прокуратуры Удмуртской Республики, после этого женщина ночью уходила гулять. Кроме младенца, дома оставался полуторогодовалый малыш.
Семью поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних, родительницу привлекли к административной ответственности.
Кроме того, эта же женщина спаивала свою пятнадцатилетнюю подругу. Мать объясняла пьянство стрессом.
За систематическое вовлечение в употребление алкогольной продукции несовершеннолетней ей грозит до четырех лет лишения свободы.
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