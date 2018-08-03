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В Нижегородской области уже третий день ищут ребенка
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В Нижегородской области уже третий день ищут ребенка 

Авторадио 56 минут назад
Фото: Нижегородская правда
13-летняя Маша Ложкарёва пошла кататься на велосипеде и не вернулась. К поискам подключились уже более 400 человек.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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