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Мама троих детей рисует смешные комиксы о том, каково это
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Мама троих детей рисует смешные комиксы о том, каково это 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Для каждого родителя жизнь обычно делится на две части — до и после появления ребёнка. А если детей двое? А трое? Это же бесконечный праздник хаоса! Американка Адриэнн Хеджер (Adrienne Hedger) — мама троих маленьких детей, а по совместительству иллюстратор. И она увлекается тем, что рисует комиксы о своей весёлой жизни, полной внезапных приключений и неожиданных ситуаций. Дети, по мнению художницы, — это бесконечный источник радости, безумства и каламбуров, от которых, порой, не знаешь куда деваться. Тогда спасает только сарказм и чувство юмора.
В каких рисунках узнали себя и свою семью? Поделитесь с нами в комментариях.
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