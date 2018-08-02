Мама троих детей рисует смешные комиксы о том, каково это

Для каждого родителя жизнь обычно делится на две части — до и после появления ребёнка. А если детей двое? А трое? Это же бесконечный праздник хаоса! Американка Адриэнн Хеджер (Adrienne Hedger) — мама троих маленьких детей, а по совместительству иллюстратор. И она увлекается тем, что рисует комиксы о своей весёлой жизни, полной внезапных приключений и неожиданных ситуаций. Дети, по мнению художницы, — это бесконечный источник радости, безумства и каламбуров, от которых, порой, не знаешь куда деваться. Тогда спасает только сарказм и чувство юмора.

В каких рисунках узнали себя и свою семью? Поделитесь с нами в комментариях.