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Почему русские показывают детей только через 40 дней после рождения
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Почему русские показывают детей только через 40 дней после рождения 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Часто приходится слышать о том, что новорождённого младенца нельзя показывать посторонним людям, пока не исполнится 40 дней после рождения.
Религиозная причина
В православии число 40 является значимым. Так, 40 дней, если верить библейским источникам, длился всемирный потоп. Также, по православным канонам, как раз по достижении 40 дней положено крестить детей, за исключением особых случаев, например, когда ребенок серьёзно болен и может умереть некрещёным. У ребёнка ещё нет своего ангела-хранителя, который появится только после крещения, а пока ребёнок не защищен от негативных воздействий. Так что ему лучше контактировать только с самыми близкими людьми: родителями, бабушками и дедушками и другими близкими родственниками.
Языческие домыслы
В языческой Руси верили, что существуют мир живых (Явь) и мир мёртвых (Навь). Новорожденный ребенок, только что пришедший в этот мир, по мысли язычников, все ещё принадлежит миру потустороннему. И до 40 дней длился переходный период. Поэтому было очень важно беречь младенца от дурного глаза и всяческого негатива, а то он так и останется во власти потусторонних сил.
Медицинские предписания
До сорока дней иммунитет маленького человечка ещё не полностью сформирован, а новые люди могут принести с собой бактерии и вирусы. В результате ребёнок может заболеть, поэтому лучше ограничить число его контактов с окружающими, сводя круг общения до самых близких членов семьи и тех, с кем приходится общаться по необходимости — например, врачей или медсестер из поликлиники.
Психология
Визиты посторонних людей оказывают серьезное эмоциональное воздействие и на ребенка, и на его мать. Не у всех женщин гладко проходит послеродовой период: роженица может неважно себя чувствовать из-за разрывов, физиологической перестройки организма. У некоторых бывает послеродовая депрессия. К тому же, мама очень занята малышом, и ей совершенно не до гостей. Если те все же настоят на визите, она может начать нервничать, у неё может пропасть молоко. Поэтому рекомендуется тем, кто напрашивается взглянуть на новорожденного, твердо сказать — до полутора месяцев никаких «показов», но даже если 40 дней уже прошли, не стоит устраивать «паломничество». Достаточно, если за один раз ребенка навестят 1-2 человека. И, разумеется, визиты не должны быть ежедневными.
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