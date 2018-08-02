Можно ли поменять школу перед 1 сентября

Вы сходили на августовское родительское собрание и поняли, что вам не нравится учительница. Или школа. Что делать?

Спокойно, вы точно можете успеть перевести ребенка. Ольга Золоткова за несколько дней до 1 сентября перевела своего сына-второклассника в новую школу, подробно изучила вопрос и дает пошаговую инструкцию.

Возможно ли вообще в августе сменить школу?

Согласно части 1 статьи 61 закона 237-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании» вы можете поменять в школу в любой момент.

Не торопитесь. Еще раз подумайте.

Если не понравилась учительница, можно перейти в другой класс. Это трудно, потому что классы перед началом учебного года укомплектованы, но попробовать можно. Запишитесь на прием к директору и объясните ему ситуацию — может быть, место в другом классе найдется.

Если вы все же решили менять школу, вот пошаговая инструкция:

Проведите семейный совет

Соберитесь всей семьей и обсудите новую информацию. Отдельно обсудите этот шаг с ребенком, узнайте, что он думает. Объясните ему причины и последствия смены школы.

Ребенок может быть против новой школы из-за старых приятелей в нынешней. Вам придется учесть его позицию. Большинство детей на вопрос «зачем ты ходишь в школу» отвечают «чтобы общаться с друзьями». Проводить огромную часть жизни в школе предстоит ребенку, а не вам — поэтому его мнение важно.

Если вы вместе все же решили менять школу, сразу продумайте логистику: как ребенок будет туда добираться, кто его будет забирать, как это согласуется с занятостью взрослых, не слишком ли много времени будет занимать дорога.

Выберите другую школу

Самое сложное. Особенно если учесть, что времени на выбор почти нет. Сначала ответьте на вопрос, чего вы хотите от нового учебного заведения.

В престижных школах и гимназиях в августе почти всегда нет свободных мест. Если есть — вероятно, придется сдавать вступительные экзамены (они могут называться тестами, но все равно это экзамены). В частных и элитных школах часто требуют денежный взнос под видом добровольной помощи.

Для старшеклассников бывает трудно переходить в школу с углубленным изучением предметов — приходится много заниматься, чтобы подтянуть уровень, это дополнительные расходы на репетитора.

Договоритесь с новой школой

Узнайте, есть ли в выбранной школе свободные места — эта информация обычно есть на сайте, но лучше договариваться о встрече и все узнавать лично.

Обсудите с директором вашу ситуацию. Получите у него письмо-подтверждение, что вашего ребенка точно туда примут.

Заранее познакомьтесь с будущей учительницей вашего ребенка — от нее зависит, комфортно ли ему будет на новом месте.

Если мест нет — пусть дадут письменный отказ.

Заберите документы из старой школы

Написать заявление об отчислении можно на сайте госуслуги или лично. Школа в течение 3-х дней напечатает приказ об отчислении и выдаст личное дело, медицинскую карту и справку об обучении. На деле этот шаг занимает минут 15.

Администрация школы должна быть уверена, что не отпускает ребенка в никуда, поэтому может попросить вас предоставить письмо-подтверждение из предыдущего пункта — о том, что другая школа готова принять ребенка.

Подайте документы в новую школу

Этот шаг вам знаком. Пишете заявление о приеме, отдаете личное дело и фото ребенка, заполняете договор. Заявление принимают на сайте госуслуги. В течение 3-х дней новая школа издаст приказ о зачислении, вы с ним должны познакомиться.

Забрали документы из старой школы, а в новую не попали — что делать?

Срочно обращайтесь в департамент (управление) образования (вам пригодится письменный отказ, свидетельствующий о том, что в желаемой школе нет свободных мест)! Вам предложат варианты школ. Правда, они могут не совпасть с вашими предпочтениями.

В любом случае, без школы ребенок точно не останется. В России есть обязательное среднее образование, и ребенку обязаны предоставить место в школе.