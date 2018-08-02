YouTube заблокировал ролик пранкера спустя два года. Он накормил своих детей слабительным и снял их страдания

Пранкер из Невады Кордеро Джеймс Брэди, ведущий канала CJ SO COOL, поплатился за видео двухлетней давности. Он предложил своим детям мороженое со слабительным, а потом снимал, как они сидят в туалете и мучаются от болей в животе.

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29-летний Кордеро Джеймс Брэди ведет канал на YouTube под названием CJ SO COOL. В основном Брэди снимает пранки, включая розыгрыши со своими детьми — их четверо. У канала 5,6 миллиона подписчиков. Ролики набирают десятки миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

Содержание роликов разнообразно. Есть совсем непримечательные. Например, когда Брэди купил детям часы и сказал, что это дорогущие Rolex. Или тот, где он якобы впускает в дом приведение, чтобы испугать детей. Было также видео, где Брэди окатил спящую дочь вбитыми сливками.

А есть не такие и безобидные. Как тот, что называется «Пранк с тонущим ребенком». Брэди сказал своей супруге Роялти, что их дочь утонула. Та побежала к бассейну, чтобы спасти ребенка. Когда мать начала вытаскивать девочку, то Брэди закричал: «Это пранк, лохушка!»

Кстати, о воде. На видео под названием «Бью током детей в бассейне» видно как Брэди бросает в воду огромную водонепроницаемую колонку. Прикол в том, что дети не знают, что она не ударит током.

Дальше — больше. Было еще более жесткое видео под названием «Мы потеряли ребенка». На кадрах Брэди снимает свою супругу, у которой случился выкидыш. В видео Роялти лежит на койке в подавленном и измученном состоянии, пока ее супруг снимает и рассказывает о том, что произошло.