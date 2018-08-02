Реальные проблемы образования во всем мире

Многие считают, что школьное образование безнадёжно устарело. Отчасти это мнение соответствует действительности, но у образования есть и другие проблемы, причём свойственны они почти всем школам мира.

1. Отсутствие самостоятельности. Чёткое расписание и постоянный контроль за учащимися имеют свои плюсы, но многие исследователи уверяют, что такой подход вынуждает детей не чувствовать ответственности и лишает их возможности учиться планировать что-либо самостоятельно.

2. Восприятие информации. Система образования подразумевает, что школьники должны получить определённый объём знаний. Дети зазубривают даты и теоремы, правила и факты, чтобы сдать контрольные и экзамены, но уже спустя пару недель они не вспомнят и половины этой информации.

3. Оценки. Наверняка многие согласятся, что оценка — далеко не всегда объективный показатель знаний. Нередко учителя снижают баллы за помарки, плохое поведение, забытые учебники, а это никак не влияет на знания. Кроме того, считается, что плохая оценка должна стать стимулом к её исправлению, но на деле оказывается, что маленький балл напрочь убивает интерес к учёбе, а дети просто перестают реагировать на ругань родителей и учителей.