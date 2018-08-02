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Битва за урожай: из желудка ребенка извлекли 33 косточки черешни
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Битва за урожай: из желудка ребенка извлекли 33 косточки черешни 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
На плановой гастроскопии медики увидели настоящую гору косточек, которую проглотил их юный пациент. Оказалось, втайне от мамы малыш съел черешню, а выплевывать ягодный мусор не стал.
Медики Детской Морозовской больницы уже хорошо знают этого маленького пациента, несмотря на то что ему всего три года. Впервые мама и папа забили тревогу, когда сын практически перестал есть, жаловался на боли в животе и рвоту. Мальчика немедленно отправили на исследование ЭГДС, и на нем выяснилось: у пациента целый спектр гастроэнтерологических диагнозов — язва пилорического канала, геморрагический гастрит и эрозивный эзофагит. Лечение дало результаты, ребенка выпустили домой, но велели через три месяц вновь лечь в стационар для наблюдения. Врачи будто в воду глядели! На гастроскопии они увидели удивительный натюрморт: в просвете желудка были хорошо различимы косточки от ягод, причем не единичные, а внушительная горка.
Перепуганная мама призналась, что накануне сын ел черешню и, возможно, проглотил косточки. Однако точную цифру мама не знала и думала, что их совсем немного. Медики приняли решение об экстренном вмешательстве и в сопровождении анестезиологов приступили к специфическому сбору урожая. За полчаса Мераб Александрович Квирквелия, Павел Маркович Цветков и Татьяна Анисимовна Овчар достали из желудка 33 косточки! Сейчас юный «Робин-Бобин» уже дома. На боли в животе он не жалуется, а к ягодам относится с осторожностью. Впрочем, дети быстро забывают плохое, а вот родители точно будут долго помнить этот «черешневый сад».
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