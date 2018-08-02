Битва за урожай: из желудка ребенка извлекли 33 косточки черешни

На плановой гастроскопии медики увидели настоящую гору косточек, которую проглотил их юный пациент. Оказалось, втайне от мамы малыш съел черешню, а выплевывать ягодный мусор не стал.

Медики Детской Морозовской больницы уже хорошо знают этого маленького пациента, несмотря на то что ему всего три года. Впервые мама и папа забили тревогу, когда сын практически перестал есть, жаловался на боли в животе и рвоту. Мальчика немедленно отправили на исследование ЭГДС, и на нем выяснилось: у пациента целый спектр гастроэнтерологических диагнозов — язва пилорического канала, геморрагический гастрит и эрозивный эзофагит. Лечение дало результаты, ребенка выпустили домой, но велели через три месяц вновь лечь в стационар для наблюдения. Врачи будто в воду глядели! На гастроскопии они увидели удивительный натюрморт: в просвете желудка были хорошо различимы косточки от ягод, причем не единичные, а внушительная горка.