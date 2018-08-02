Дети из Некрасовки сыграли в подвижные игры на открытом воздухе

В различные активные игры с удовольствием играли ребята из группы социальной адаптации филиала «Некрасовка» центра «Гармония».

Подвижные игры положительно влияют на физическое развитие ребенка. С помощью подобных игр дети учатся ориентироваться в пространстве, улучшается координация. Также активные игры заряжают ребенка положительными эмоциями, а это благотворно сказывается на его настроении в течение дня и на здоровье в целом. Высокая подвижность ребенка помогает избежать таких проблем, как ожирение и слабость в мышцах. Многие активные игры подразумевают взаимодействие с другими детьми, особенно любые командные развлечения. В этом случае благодаря игре ребенок лучше социализируется, учится взаимодействовать со своими сверстниками и реагировать на различные жизненные ситуации. (ис)