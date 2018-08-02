Ещё
Дети из Некрасовки сыграли в подвижные игры на открытом воздухе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети из Некрасовки сыграли в подвижные игры на открытом воздухе 

Управа района Некрасовка 58 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
В различные активные игры с удовольствием играли ребята из группы социальной адаптации филиала «Некрасовка» центра «Гармония».
Подвижные игры положительно влияют на физическое развитие ребенка. С помощью подобных игр дети учатся ориентироваться в пространстве, улучшается координация. Также активные игры заряжают ребенка положительными эмоциями, а это благотворно сказывается на его настроении в течение дня и на здоровье в целом. Высокая подвижность ребенка помогает избежать таких проблем, как ожирение и слабость в мышцах. Многие активные игры подразумевают взаимодействие с другими детьми, особенно любые командные развлечения. В этом случае благодаря игре ребенок лучше социализируется, учится взаимодействовать со своими сверстниками и реагировать на различные жизненные ситуации. (ис)
Управа района Некрасовка: последние новости
Жителей Некрасовки проконсультировали по проекту «Московское долголетие» Жители Некрасовки смастерили «Корзину летних идей» Библиотека №117 присоединилась к чествованию семей района Некрасовка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снимок Аллегровой в джинсе стал хитом в соцсети1
20 признаков того, что старость уже наступила59
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм1
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана41
Сотрудники мотеля спрятали изменщика от жены2
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
05:34
Самые ужасные мамаши шоу-бизнеса
Звёзды
03:17
«Я дважды бабка, а все пляшу и пою»
Звёзды
04:22
Снимок Аллегровой в джинсе стал хитом в соцсети
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение