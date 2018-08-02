Сотрудники полиции в Ставрополье нашли потерявшегося в поле ребенка

В дежурную часть Отдела МВД России по Александровскому району 1 августа поступило сообщение о том, что в вечернее время 3-летняя девочка вместе с родителями возвращалась с пастбища и потерялась по дороге домой.

Установлено, что мать с тремя детьми пришла на пастбище в полутора километрах от села к отцу, чтобы принести ему продукты. Уже стемнело, когда семья начала возвращаться домой. Маленькая девочка Таня отстала от семьи и, потеряв ориентацию в темноте, заблудилась.

На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции района — более ста сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники МЧС и волонтеры.

В результате принятых мер спустя четыре с половиной часа участковые уполномоченные полиции Алексей Клевцов и Дмитрий Семёнов установили местонахождение девочки. Она находилась на поле недалеко от села Калиновского. Ребёнок без обуви прошел по полю несколько километров. Плачущую девочку полицейские посадили в свою машину, напоили чаем и вернули домой.

В настоящее время ребенок передан родителям, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.