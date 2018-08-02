Ещё
Джоли усыновит седьмого ребенка после суда с Питтом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джоли усыновит седьмого ребенка после суда с Питтом 

360tv.ru 44 минуты назад
Голливудская актриса Анджелина Джоли намерена усыновить еще одного ребенка как только судебный процесс с Брэдом Питтом завершится. Пока что в семье знаменитости воспитывается шестеро детей.
Пополнить свою многодетную семью американская актриса собирается после того, как уладит все дела, сообщил сайт «Дни.ру». В частности, проведет судебный процесс с бывшим мужем и завершит съемки фильма «Малефисента-2». Возможно, на такой шаг звезда решилась после посещения сирийского лагеря беженцев и тесного общения с одной из многодетных семей. Вероятно, речь идет об усыновлении ребенка именно из Сирии. «Ее сердце разбивается каждый раз, когда она видит, как страдает ребенок», — объяснил инсайдер.
Вдобавок к этому «дети очень быстро растут и уже не нуждаются в ней так, как это было ранее».
360tv.ru: последние новости
Возлюбленный 48‐летней Наоми Кэмпбелл станет папой Женщина пять лет держала взаперти сына в Свердловской области Мигрант из Мозамбика жестоко убил своих дочерей в Дрездене
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снимок Аллегровой в джинсе стал хитом в соцсети1
20 признаков того, что старость уже наступила60
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм1
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана41
Сотрудники мотеля спрятали изменщика от жены2
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
05:34
Самые ужасные мамаши шоу-бизнеса
Звёзды
03:17
«Я дважды бабка, а все пляшу и пою»
Звёзды
04:22
Снимок Аллегровой в джинсе стал хитом в соцсети
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение