Джоли усыновит седьмого ребенка после суда с Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли намерена усыновить еще одного ребенка как только судебный процесс с Брэдом Питтом завершится. Пока что в семье знаменитости воспитывается шестеро детей.

Пополнить свою многодетную семью американская актриса собирается после того, как уладит все дела, сообщил сайт «Дни.ру». В частности, проведет судебный процесс с бывшим мужем и завершит съемки фильма «Малефисента-2». Возможно, на такой шаг звезда решилась после посещения сирийского лагеря беженцев и тесного общения с одной из многодетных семей. Вероятно, речь идет об усыновлении ребенка именно из Сирии. «Ее сердце разбивается каждый раз, когда она видит, как страдает ребенок», — объяснил инсайдер.

Вдобавок к этому «дети очень быстро растут и уже не нуждаются в ней так, как это было ранее».