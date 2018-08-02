Как расшифровывать «беременные» сны

Основная наша аудитория — это женщины, поэтому время от времени мне присылают сон на темы деторождения. Конечно, хотелось бы заполучить такой сон и от мужчины-сновидца, но пока что на страницах этой рубрики активны в этом аспекте только женщины. Кстати, это пример снов нашей постоянной читательницы. Она поделилась и предысторией снов, а также размышлениями о том, почему ей они приснились сейчас, так что комментарии с моей стороны почти не нужны. Кажется, задача нашей колонки состоялась хотя бы потому, что есть ее читатели, которые заинтересовались и проникли вглубь своих сновидений, научились расшифровывать послания снов.

«Полгода встречаюсь с мужчиной-ровесником (мне 47). Он разведен, имеет сына 5 лет, очень его любит. У нас отношения из разряда 'серьезные». Разговариваем про многое. Несколько раз шел разговор и о беременности, и детях: хотели бы мы — каждый по отдельности — еще детей. Он спрашивал, хотела бы я детей от него, могу ли я физически иметь еще детей. В течение 1,5—2 месяцев мне приснилось вот что.

Сон номер 1: вижу мою приятельницу, она старше меня лет на 5—7, то есть ей сейчас лет 53—55. Она в моем сне беременна и очень довольна. Животик довольно большой. Я все хожу вокруг нее, глажу живот, радуюсь и все время спрашиваю: «Сколько тебе лет сейчас? Скажи мне, сколько же лет тебе?» А она все не говорит, улыбается загадочно. А я во сне думаю: «Если она решила забеременеть, и вот как все здорово, то уж я-то, будучи младше, тоже ведь могу!»

Сон номер 2: другая моя знакомая. Моя ровесница. Имеет букет медицинских диагнозов, довольно серьезных, каждый из которых является противопоказанием не то что к беременности, а просто к беззаботной жизни. Вижу ее беременной, улыбается. Тоже думаю во сне: «Надо же, как здорово!» Подхожу, говорю ей, что, мол, очень рада, что ты решилась, молодец!«

Пожалуй, добавить особо нечего. Сновидица повстречала мужчину, отношения с которым требуют продолжения и развития. Самым 'простым» для этого способом является желание родить ребенка. В каком-то смысле это означает, что между ними есть нечто большее, чем они хотят поделиться дальше, что они хотят засвидетельствовать. Это не всегда может быть ребенок: иногда проект, какой-то бизнес, может быть путешествия, совместная учеба или совместная сфера жизни, в которой пара будет видеть себя как неслучайных людей друг с другом рядом.

Ребенок является самым простым решением с точки зрения биологии. Хотя для нашей сновидицы и ее не самого фертильного возраста — это большой вызов. Может ли она стать матерью? Плодородна ли она еще? Может ли она дать кому-то жизнь?

С этим кризисом сталкивается любая зрелая женщина, и выход из него — далеко не всегда позднее деторождение. Гораздо чаще это культивирование своего творческого, созидающего начала. Дать новую жизнь можно очень разными способами. И во сне она видит женщин, способных к созиданию нового, даже когда их прямая детородная функция невозможна. И говорит себе: «Они могут, и я могу!», подтверждая тем самым не столько фертильность, сколько созидающую женскую природу в себе.

Интересно, а что снится вам? Как и о чем в ваших снах говорит женщина внутри вас? Примеры ваших сновидений присылайте на почту: info@womanhit.ru. Кстати, сны гораздо легче растолковать, если в письме в редакцию вы напишете предшествующие жизненные обстоятельства, но самое главное — чувства и мысли в момент пробуждения от этого сновидения.

Мария Дьячкова, психолог, семейный терапевт и ведущая тренингов личностного роста Тренинг-центра Марика Хазина