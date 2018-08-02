Ещё
За полгода в Новосибирске 73 ребёнка были брошены родителями
Далее:
Читайте также:
Ещё

За полгода в Новосибирске 73 ребёнка были брошены родителями 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
С января 2018 года родители оставили 73 ребёнка в органах соцзащиты Новосибирской области, заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних в региональной прокуратуре Наталья Копылова.
«Из учреждений соцзащиты и здравоохранения родители не забрали 73 ребёнка. Их просто оставили в госучреждениях», — сказала эксперт. По её словам, нередки случаи, когда органы соцзащиты лишают родительских прав неблагополучные семьи и забирают детей по причине плохого обращения с ними.
«За первое полугодие таким образом на попечение государства перешло 23 ребёнка. В семьях, где они содержались, была угроза для их жизни и здоровья», — пояснила Копылова. Родители, оставившие детей в учреждениях соцзащиты, также подлежат лишению родительских прав, добавила она.
Парламентская газета: последние новости
В РФ свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью Введён бесплатный проезд на электричках Герцогиня Кейт Миддлтон родила мальчика
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анна Седокова сходит с ума без мужчины62
20 признаков того, что старость уже наступила63
«Ты должна все успевать»3
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана48
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
04:23
Анджелина Джоли решилась на усыновление
Звёзды
00:49
Анна Седокова сходит с ума без мужчины
Звёзды
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
05:34
Самые ужасные мамаши шоу-бизнеса
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение