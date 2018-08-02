За полгода в Новосибирске 73 ребёнка были брошены родителями

Наталья Копылова. С января 2018 года родители оставили 73 ребёнка в органах соцзащиты Новосибирской области, заявила в эфире Радио « Комсомольская правда » начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних в региональной прокуратуре

«Из учреждений соцзащиты и здравоохранения родители не забрали 73 ребёнка. Их просто оставили в госучреждениях», — сказала эксперт. По её словам, нередки случаи, когда органы соцзащиты лишают родительских прав неблагополучные семьи и забирают детей по причине плохого обращения с ними.

«За первое полугодие таким образом на попечение государства перешло 23 ребёнка. В семьях, где они содержались, была угроза для их жизни и здоровья», — пояснила Копылова. Родители, оставившие детей в учреждениях соцзащиты, также подлежат лишению родительских прав, добавила она.