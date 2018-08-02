Участковый уполномоченный полиции на Ставрополье встретился со спасенным ребенком

В конце прошлой недели в городе Георгиевске 4-летний Имам Гаджиев вышел из дома и пропал. Сотрудники окружного отдела полиции искали малыша более трех часов. Поиски осложнялись сильнейшим ливнем. Около 9 часов вечера участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска нашли ребенка живым и здоровым.

В ходе поисков участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу лейтенант полиции Иван Свинин, проявив решительность и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей, без промедления бросился в реку и достал ребенка из воды.

Через несколько дней участковый решил проведать спасенного им мальчика и приехал к нему в гости в Ставрополь. Полицейский подарил Имаму игрушку и поинтересовался самочувствием ребенка. Мальчик чувствует себя хорошо и даже подружился с участковым, всю беседу просидев рядом со стражем порядка в его фуражке. Родители спасенного мальчика выразили благодарность сотрудникам полиции.

«Большое спасибо всему личному составу Отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу за оперативно начатую операцию по поиску ребенка. Благодаря сотрудникам полиции наш сын жив и сейчас рядом с нами», — отметила мама мальчика Наталья Исмаилова.