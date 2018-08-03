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Анна Цуканова-Котт поделилась первым фото месячной дочки
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Анна Цуканова-Котт поделилась первым фото месячной дочки 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
29-летняя Анна Цуканова-Котт показала новорожденную дочь.
20 июня Анна Цуканова-Котт родила второго ребенка. Актриса уже успела похвастаться стройной фигурой в купальнике после вторых родов, а вот малышку до сих пор поклонникам не показывала. Более того, Анна все еще не рассекретила имя дочки. Но несколько часов назад актриса опубликовала первое фото с дочуркой. Анна нежно прижимает к себе кроху и смотрит в окно.
— подписала снимок актриса.
«Какая красивая и нежная фотография»; «Красивые я вас так люблю»; «Как мило»; «Мама красивая»»; «Какие сладенькие», — пишут в комментариях фолловеры. А другие интересуются: как же зовут кроху актрисы? Но Анна пока не торопится раскрывать интригу.
Напомним, что у Анны и ее 45-летнего супруга, режиссера Александра Котта подрастает также 10-летний сын Михаил.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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