Анна Цуканова-Котт поделилась первым фото месячной дочки

20 июня Анна Цуканова-Котт родила второго ребенка. Актриса уже успела похвастаться стройной фигурой в купальнике после вторых родов, а вот малышку до сих пор поклонникам не показывала. Более того, Анна все еще не рассекретила имя дочки. Но несколько часов назад актриса опубликовала первое фото с дочуркой. Анна нежно прижимает к себе кроху и смотрит в окно.

— подписала снимок актриса.

«Какая красивая и нежная фотография»; «Красивые я вас так люблю»; «Как мило»; «Мама красивая»»; «Какие сладенькие», — пишут в комментариях фолловеры. А другие интересуются: как же зовут кроху актрисы? Но Анна пока не торопится раскрывать интригу.

Напомним, что у Анны и ее 45-летнего супруга, режиссера Александра Котта подрастает также 10-летний сын Михаил.

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Фото:Instagram